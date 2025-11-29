Konferenz mit Bayern und Hoffenheim ab 15.30 Uhr

Der FC Bayern hat unter der Woche seine erste Saisonniederlage (1:3 bei Arsenal) kassiert. Gegen St. Pauli (15.30 Uhr) will das Team von Trainer Vincent Kompany und Konrad Laimer wieder zurück auf die Siegerstraße. „Es ist gut, dass wir drei Tage später schon zeigen können, was wir vorhaben. Wir wollen nie verlieren, wir akzeptieren und mögen das nicht“, erklärte Kompany. „Das Wichtigste für uns ist, dass wir in unserer Vorbereitung keinen Unterschied machen zwischen Arsenal und Pauli.“