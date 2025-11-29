Konferenz mit Bayern und Hoffenheim ab 15.30 Uhr

12. Spieltag in der deutschen Fußball-Bundesliga. Unter anderem trifft der FC Bayern München auf den FC St. Pauli und TSG Hoffenheim empfängt den FC Augsburg. Wir berichten von vier Spielen live in der Konferenz – siehe Ticker unten.
Hier der Liveticker:
Der FC Bayern hat unter der Woche seine erste Saisonniederlage (1:3 bei Arsenal) kassiert. Gegen St. Pauli (15.30 Uhr) will das Team von Trainer Vincent Kompany und Konrad Laimer wieder zurück auf die Siegerstraße. „Es ist gut, dass wir drei Tage später schon zeigen können, was wir vorhaben. Wir wollen nie verlieren, wir akzeptieren und mögen das nicht“, erklärte Kompany. „Das Wichtigste für uns ist, dass wir in unserer Vorbereitung keinen Unterschied machen zwischen Arsenal und Pauli.“
Christian Ilzers seit fünf Runden ungeschlagene TSG Hoffenheim empfängt indes zur gleichen Zeit Augsburg und könnte bei einem Sieg in die Top 6 vordringen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.