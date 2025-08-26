Vorteilswelt
Autounfall im Wald

Zu schnell, von Sonne geblendet und stockbesoffen

Oberösterreich
26.08.2025 07:05
Der Lenker hatte 1,58 Promille
Der Lenker hatte 1,58 Promille

Zu schnell, von der Sonne geblendet - und stockbesoffen: Ein Mühlviertler (54) kam Montagabend in Bad Kreuzen (OÖ) mit seinem Auto von der Fahrbahn ab und überschlug sich damit im Wald. Er konnte noch selbst durch das Fahrerfenster kriechen.

Ein 54-jähriger Autofahrer aus dem Bezirk Perg lenkte am Montag gegen 17.40 Uhr seinen Pkw auf dem Güterweg Schönfichten von Dimbach kommend in Richtung Bad Kreuzen. Vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit und blendender Sonne kam der Autofahrer rechts von der Fahrbahn ab und stürzte mit seinem Fahrzeug über die Böschung in den angrenzenden Wald.

Auto überschlug sich mehrmals
Das Fahrzeug überschlug sich mehrmals und kam schließlich mehrere Meter unterhalb der Fahrbahn am Dach zu liegen. Der 54-Jährige konnte das Fahrzeug selbstständig durch das Fahrerfenster verlassen. Ein entgegenkommender Fahrzeuglenker setzte die Rettungskette in Gang.

Lenker hatte 1,58 Promille intus
Ein mit dem Lenker durchgeführter Alkotest ergab einen relevanten Wert von 1,58 Promille. Der Führerschein wurde vorläufig abgenommen. Der Unfalllenker wurde dabei unbestimmten Grades verletzt. Das Unfallfahrzeug wurde erheblich beschädigt und von den FF Bad Kreuzen und Grein geborgen.

