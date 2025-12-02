Schwere Verletzung! Sturm verliert Verteidiger

Defensivspieler Dimitri Lavalée musste im Steirer-Duell mit Hartberg in der 65. Minute verletzt ausgewechselt werden, die Untersuchungen bestätigten nun erste Befürchtungen: Der Belgier zog sich eine schwere Knieverletzung mit Beteiligung des Kreuzbandes zu und muss sich einer Operation unterziehen, die Saison ist für den 28-Jährigen somit bereits jetzt zu Ende.

Geschäftsführer Sport Michael Parensen: „Die Nachricht von Dimitris schwerer Verletzung trifft uns hart und tut mir vor allem für ihn persönlich leid. Dimitri ist ein wichtiger Spieler unseres Teams, ein Führungsspieler der Mannschaft, sein Verlust schmerzt uns sowohl fußballerisch als auch in der Kabine sehr. Nichtsdestotrotz gehören Verletzungen im Fußball leider dazu, Dimi wird medizinisch hervorragend betreut und ich bin sicher, dass er wieder genauso stark zurückkehren wird!“