Kühbauers Bruder ist noch erfolgreicher als Didi

Als wäre er in den Zaubertrank des Gelingens gefallen: Dietmar Kühbauer!

Als er am 8. Oktober in einer Nacht-und-Nebel-Aktion vom Zweiten Wolfsberg zum Vorletzten LASK wechselte, hielt der WAC nach 9 Runden bei einem Punkteschnitt von 1,89 und die Linzer bei einem von 0,78. In den sechs Runden danach holten die Kärntner dagegen nur noch vier, der LASK aber 18 Zähler:

2:0 bei Rapid!