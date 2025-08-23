Mit falschen Prämienpunkten echte Beute gemacht

Waldviertlerin überwies 1550 Euro: Anstelle vermeintlicher Versandspesen erfolgten Zahlungen an unbekannte Empfänger. Die Polizei ermittelt.
Eine neue Betrugsmasche findet auch im weiten Land Opfer: So wurden einer 58-Jährigen aus dem Bezirk Horn mehr als 1550 Euro abgeluchst. Begonnen hat alles mit einer SMS, vermeintlich von ihrem Handyanbieter. In dieser hieß es, dass ihre bisher angesammelte Prämienpunkte Mitte August verfallen würden. Um diese noch rechtzeitig einzulösen, müsse sie nur dem angegebenen Link folgen und eine Prämie auswählen.
Polizei ermittelt in der Causa
Gesagt, getan. Die Frau wurde auf eine der Homepage des Handybetreibers täuschend ähnlich sehende Seite geleitet und wählte eine Kaffeemaschine aus. Für angebliche „Versandspesen“ überwies sie per Online-Zahlung den geforderten Betrag. Und das gleich mehrmals, da eine Fehlermeldung auftrat. In Wirklichkeit gab die 58-Jährige damit Zahlungen an unbekannte Empfänger frei. Ermittlungen laufen.
