Mit falschen Prämienpunkten echte Beute gemacht

Eine neue Betrugsmasche findet auch im weiten Land Opfer: So wurden einer 58-Jährigen aus dem Bezirk Horn mehr als 1550 Euro abgeluchst. Begonnen hat alles mit einer SMS, vermeintlich von ihrem Handyanbieter. In dieser hieß es, dass ihre bisher angesammelte Prämienpunkte Mitte August verfallen würden. Um diese noch rechtzeitig einzulösen, müsse sie nur dem angegebenen Link folgen und eine Prämie auswählen.