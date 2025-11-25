Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

ORF-Experte schwärmt:

ÖFB-Finalgegner? „Die werden keine Freude haben!“

Fußball International
25.11.2025 05:33
Finale! Riesengroßer Jubel bei unserem U17-Team
Finale! Riesengroßer Jubel bei unserem U17-Team(Bild: AP/Hussein Sayed)

Rot-weiß-rote Jubelstimmung! Österreich steht im Finale der U17-WM – da kommt auch ORF-Experte Roman Mählich regelrecht ins Schwärmen. Der Ex-Kicker ist voll des Lobes und sagt über Finalgegner Portugal: „Die werden keine Freude haben!“

0 Kommentare

„Gratulation! Eine großartige Leistung, kämpferisch top“, jubelt Mählich nach dem 2:0-Sieg gegen Italien im Halbfinale. Für Österreich war es ein historischer Erfolg, war doch zuvor in allen Altersklassen noch nie ein WM-Finaleinzug gelungen. Mählich staunt: „Dass sowas möglich ist, dass wir sowas miterleben dürfen, ist überraschend.“

Roman Mählich ist vom U17-Team begeistert.
Roman Mählich ist vom U17-Team begeistert.(Bild: GEPA)

Herz und Leidenschaft
Matchwinner war wieder der 17-jährige Kärntner Johannes Moser mit seinen Turniertoren sieben und acht. „Diese Mannschaft hat so ein Herz, so eine Leidenschaft - und darüber hinaus eine große Qualität in der Offensive“, schwärmt Mählich. 

Lesen Sie auch:
Der Mann hinter dem Erfolg: Hermann Stadler (Mitte)
Erstmals im WM-Finale
ÖFB-Erfolgscoach jubelt: „Es ist unbeschreiblich!“
24.11.2025
Historischer Triumph
Österreich im WM-Finale! Das sind Erfolgsfaktoren
24.11.2025
Italien eliminiert
Historischer Triumph! Österreich im WM-Finale
24.11.2025

Endspiel am Donnerstag
Im Finale am Donnerstag (17 Uhr/live im sportkrone.at-Ticker) wartet nun Portugal. Die Portugiesen setzten sich gegen den vierfachen Champion Brasilien nach torlosen 90 Minuten im Elfmeterschießen mit 6:5 durch. „Die werden sich sicherlich nicht denken, zum Glück spielen wir gegen die Österreicher“, so Mählich.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Burgenland
Großfamilie steht im Advent die Räumung bevor
155.443 mal gelesen
Krone Plus Logo
Herr H. und Frau O. mit vier der fünf Kinder. Sie waren gutgläubig und sind in einem Albtraum ...
Fußball International
Historischer Triumph! Österreich im WM-Finale
149.750 mal gelesen
Österreichs Youngsters haben es tatsächlich geschafft: Nur mehr ein Sieg fehlt zum ...
Oberösterreich
Drama mit E-Scooter: Jetzt ist klar, wer lenkte
116.580 mal gelesen
Diese Bilder von der Unfallstelle in Schlierbach schockieren immer noch. Im gesamten Kremstal ...
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
913 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Außenpolitik
Neuer Friedensplan für Kreml „völlig inakzeptabel“
667 mal kommentiert
Russlands Herrscher Wladimir Putin will seine Kriegsziele in der Ukraine komplett erreichen und ...
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Mehr Fußball International
Krone Plus Logo
Bytyqi über Ex-Trainer
„Guardiola öffnet dir immer wieder die Augen“
ORF-Experte schwärmt:
ÖFB-Finalgegner? „Die werden keine Freude haben!“
CL-Konferenz im Ticker
Galatasaray und Benfica ab 18.45 Uhr im Einsatz
Champions League
FC Chelsea gegen FC Barcelona – ab 21 Uhr LIVE
CL-Konferenz im Ticker
ManCity, Juve, BVB und Co. ab 21 Uhr im Einsatz
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf