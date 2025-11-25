ÖFB-Finalgegner? „Die werden keine Freude haben!“

Rot-weiß-rote Jubelstimmung! Österreich steht im Finale der U17-WM – da kommt auch ORF-Experte Roman Mählich regelrecht ins Schwärmen. Der Ex-Kicker ist voll des Lobes und sagt über Finalgegner Portugal: „Die werden keine Freude haben!“
„Gratulation! Eine großartige Leistung, kämpferisch top“, jubelt Mählich nach dem 2:0-Sieg gegen Italien im Halbfinale. Für Österreich war es ein historischer Erfolg, war doch zuvor in allen Altersklassen noch nie ein WM-Finaleinzug gelungen. Mählich staunt: „Dass sowas möglich ist, dass wir sowas miterleben dürfen, ist überraschend.“
Herz und Leidenschaft
Matchwinner war wieder der 17-jährige Kärntner Johannes Moser mit seinen Turniertoren sieben und acht. „Diese Mannschaft hat so ein Herz, so eine Leidenschaft - und darüber hinaus eine große Qualität in der Offensive“, schwärmt Mählich.
Endspiel am Donnerstag
Im Finale am Donnerstag (17 Uhr/live im sportkrone.at-Ticker) wartet nun Portugal. Die Portugiesen setzten sich gegen den vierfachen Champion Brasilien nach torlosen 90 Minuten im Elfmeterschießen mit 6:5 durch. „Die werden sich sicherlich nicht denken, zum Glück spielen wir gegen die Österreicher“, so Mählich.
