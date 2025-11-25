ÖFB-Finalgegner? „Die werden keine Freude haben!“

„Gratulation! Eine großartige Leistung, kämpferisch top“, jubelt Mählich nach dem 2:0-Sieg gegen Italien im Halbfinale. Für Österreich war es ein historischer Erfolg, war doch zuvor in allen Altersklassen noch nie ein WM-Finaleinzug gelungen. Mählich staunt: „Dass sowas möglich ist, dass wir sowas miterleben dürfen, ist überraschend.“