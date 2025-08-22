Ein Jahr nach Flut nun „Zukunftsplan des Baubooms“

Mit dem Motto „Hollabrunn soll die lebenswerteste Stadt im Land werden“ steckt man sich im Rathaus nun hohe Ziele – nur von ÖVP und SPÖ wurde das „Konzept 2040“ nun im Gemeinderat abgesegnet. Die Flut findet in dem Entwicklungskonzept nur insofern ihren Niederschlag, als „dass man sensible Flächen wie Hochwassergebiete – also Risiko-Zonen und von Hangwasser gefährdete Bereiche – sowie auch Wald als potenzielles Bauland möglich macht“, sind die Grünen empört.