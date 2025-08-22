Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Grüne Hollabrunn toben

Ein Jahr nach Flut nun „Zukunftsplan des Baubooms“

Niederösterreich
22.08.2025 18:30
Ableitungsbach konnte Wasser 2024 kaum fassen – bei vielen Flutopfern verhält es sich mit dem ...
Ableitungsbach konnte Wasser 2024 kaum fassen – bei vielen Flutopfern verhält es sich mit dem Zukunftspapier genauso . . .(Bild: Stadtgem. Hollabrunn, A. Leisser, zVg)

Exakt vor einem Jahr tobte in Hollabrunn das Inferno: Eine Unwetterzelle verursachte ein Jahrhunderthochwasser – der Notstand musste in der Region ausgerufen werden. 156 Seiten Zukunftskonzept bringen das Fass in Hollabrunn nun zum Überlaufen: Von Schwarz-Rot abgenickt, ist Bauland in Flutrisikozonen möglich.

0 Kommentare

Mit dem Motto „Hollabrunn soll die lebenswerteste Stadt im Land werden“ steckt man sich im Rathaus nun hohe Ziele – nur von ÖVP und SPÖ wurde das „Konzept 2040“ nun im Gemeinderat abgesegnet. Die Flut findet in dem Entwicklungskonzept nur insofern ihren Niederschlag, als „dass man sensible Flächen wie Hochwassergebiete – also Risiko-Zonen und von Hangwasser gefährdete Bereiche – sowie auch Wald als potenzielles Bauland möglich macht“, sind die Grünen empört.

Lesen Sie auch:
Wegen heftiger Unwetter und Überflutungen gilt Hollabrunn jetzt als Katastrophengebiet.
Nächstes Chaos droht
Unwetter: Hollabrunn gilt als Katastrophengebiet
17.08.2024
Grüne fordern:
„Wo Hochwasser droht, keine Neubauten!“
17.05.2025
Grüne für Änderungen
Flächenwidmung: Wer betoniert sich jetzt ein?
21.05.2025

Schräglage, Verbauung, kaum Versickerung – Kanalsystem schwach
Deren Gemeinderat Georg Ecker erhielt auf die Frage, warum das so sei, keine Antwort. Was in dem Konzept fehle, seien konkrete Zielvorstellungen. Ecker befürchtet: „Dadurch wird das bisherige unkontrollierte Wachstum auch in Zukunft fortgesetzt und Boden versiegelt. Aber schon jetzt sind die Kanäle in der Stadt nicht auf Starkregenereignisse ausgelegt.“

„In einem vermeintlichen Zukunftspapier Hochwasserflächen als mögliches Bauland auszuweisen, ...
„In einem vermeintlichen Zukunftspapier Hochwasserflächen als mögliches Bauland auszuweisen, bedeutet weiteres Zubetonieren“, kritisiert Georg Ecker.(Bild: Grüne)

Konzeptpräsentation ohne Einladung der Presse, Inhalt ohne konkrete Ziele
Die Befürworter des 156-Seiten-Werks argumentieren mit 95 Maßnahmen, die „immer allgemein formuliert sind, da das Konzept ja nur die Basis für künftige Entscheidungen legen soll“. Unter neun Leitsätzen mit üblichen Standardzielen wie „Ortskern fördern“ stellt Nr. 2 mit „eine geordnete Entwicklung forcieren“ für Hochwasseropfer blanken Hohn dar: Es seien eben die „fehlenden, konkreten Zielangaben, wodurch das bisherige unkontrollierte Wachstum neuer Bauzonen auch in Zukunft zu befürchten ist“, schütteln viele den Kopf.

Porträt von Andreas Leisser
Andreas Leisser
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

In Kärnten haben Ärztinnen und Ärzte am Montag gestreikt (Bild). Nun warnt die Ärztekammer, dass ...
Auf ganz Österreich
Kammer warnt: Ärztestreiks könnten sich ausweiten
In Bayern ist am Wochenende ein früherer Amokläufer bei einem Ausgang geflohen.
„Keine Gefahr mehr“
Polizei sucht nicht groß nach Amokläufer
In Baden-Württemberg ist ein eigentlich harmloser Maturastreich gehörig schiefgegangen.
Farbe nicht abwaschbar
Maturastreich missglückt: Hohe Strafe für Schüler
Flüchtlingskrise
Vom Willkommensklatschen zur großen Ernüchterung
Dwayne „The Rock“ Johnson ist ab sofort in Wien – zumindest in Wachsform.
„Ein Phänomen“
Dieser Hollywood-Star ist im Prater zu bestaunen
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Niederösterreich
Anonymer Anzeiger nahm jetzt Alpakahof ins Visier
127.364 mal gelesen
Jasmin Lechner vom Alpakahof in Bromberg – die aktuelle Schließung wird von der Familie genutzt, ...
Oberösterreich
Pleite: Chef ließ sich bei Arbeitern nicht blicken
108.975 mal gelesen
Die Zentrale von Haka Küchen in Traun
Wien
Schwere „Leichen-Panne“ in Wiener Krankenhaus
103.401 mal gelesen
Die exakte Identifikation toter Patienten ist eine heikle Aufgabe in heimischen Spitälern.
Außenpolitik
Selenskyj schlägt vor, Putin in Wien zu treffen
1920 mal kommentiert
Selenskyj bei seinem Besuch in Österreich.
Außenpolitik
Aggressor Putin will Ukraine selbst „beschützen“
1328 mal kommentiert
Ein russischer Soldat trägt das Portrait von Putin auf seinem Arm.
Ausland
Ukrainer wegen Nord-Stream-Anschlag festgenommen
1205 mal kommentiert
Austretendes Gas nach der Sprengung im Jahr 2022.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf