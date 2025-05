Flächenwidmung: Wer betoniert sich jetzt ein?

Helga Krismer: „Es ist absurd!“

Krismer: „Es ist absurd, dass man nach der letzten Katastrophe einfach weitermacht wie bisher. In Atzenbrugg wurde beispielsweise ein Kindergarten in einem Gebiet gebaut, von dem alle wussten, dass es überflutet werden kann – und genau das ist passiert. Wenn die Landesregierung nicht endlich die Verantwortung übernimmt und die Gesetze verschärft, dann werden wir in ein paar Jahren wieder in Gummistiefeln dastehen und ratlos sein, woher das Geld für den Wiederaufbau kommen soll. Ecker ergänzt: „Es geht um den Schutz von Menschenleben! Wir bringen deshalb dazu Anträge im Landtag ein.“