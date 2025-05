„Wo Hochwasser droht, keine Neubauten!“

Er kündigt einen Schwerpunkt zur Verbauung von Hochwasser-Flächen an: „Wir stellen am Dienstag unsere Vorstellungen vor.“ Bereits am Donnerstag gibt es dann eine von der Öko-Partei initiierte aktuelle Stunde im Landtag zu dem Thema. Und danach will man gemeinsam mit den anderen Parteien an einer Verbesserung der bestehenden Gesetzeslage arbeiten.