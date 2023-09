Fischer lieferten sich Köder-Zoff vor Gericht

Geht es um einen kleinen, rund zehn Zentimeter großen Fisch mit seinen namensgebenden roten Augen oder doch nur um verletzten Stolz? Ein leidenschaftlicher Fischer (68) musste am Mittwoch ins Landesgericht. Weil ihm Tierquälerei vorgeworfen wird. Er soll am 8. Juli mit einem lebenden Rotauge in einem See gefischt haben – das Fischen mit lebendigen Ködern ist aber seit 2002 verboten. Das weiß auch der Angeklagte, der schon seit 53 Jahren seinem Hobby nachgeht. „Der Köderfisch hat nicht mehr gezuckt.“