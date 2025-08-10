Steiermark: Weniger Kassenärzte als vor 5 Jahren

„Es ist untragbar, dass die Menschen in der Steiermark auf eine medizinische Versorgung warten müssen oder teure Wahlärzte bezahlen, weil die Politik versagt“, kritisiert Bettina Schoeller, die Gesundheitssprecherin der steirischen NEOS. Es brauche mehr Kassenstellen und endlich spürbare Entlastungsmaßnahmen. Ihr Vorschlag: „Da, wo es keine Kassenärzte mehr gibt, muss das Land die Wahlarztkosten übernehmen.“ Der Applaus der Patienten wäre Schoeller sicher, eine Umsetzung dieser Forderung ist in Zeiten von hohem Spardruck aber wohl Utopie.