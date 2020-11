Med Uni-Affäre: Jetzt schaltet sich Minister ein

Die in der „Krone“ von Georg Feigl geäußerten Vorwürfe hatten es in sich: Der langjährige Dozent am Institut für Anatomie sprach von haarsträubenden Fehlern in Vorlesungen und warnte davor, dass die renommierte Med Uni Graz so zur internationalen Lachnummer verkomme. Nach Kritik gegen seinen Vorgesetzten wurde der Grazer im heurigen Frühjahr gekündigt - der Gerichtsprozess ist noch im Laufen.