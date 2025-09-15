Vorteilswelt
Drei Spendenempfänger

Jetzt geht's um die Wurst: Bewerb der Fleischer

Kärnten
15.09.2025 10:02
Raimund Plautz, der Innungsmeister der österreichischen Fleischer, der in Klagenfurt seinen ...
Raimund Plautz, der Innungsmeister der österreichischen Fleischer, der in Klagenfurt seinen Betrieb führt, ist beim Internationalen Fachwettbewerb für Fleisch- und Wurstwaren natürlich dabei.(Bild: Rojsek-Wiedergut Uta)

Um die Wurst geht es von 16. bis 18. September in Klagenfurt: Hervorragender Geschmack und handwerkliche Perfektion von Fleisch- und Wurstwaren werden beim 25. internationalen Bewerb der Fleischer bewertet, das Publikum verkostet ebenfalls – und Fleischwaren werden gespendet.

Hervorragende Qualität der Rohstoffe gepaart mit Fachwissen, Können und Einfallsreichtum führen zu Produkten, die beim 25. Internationalen Fachwettbewerb für Fleisch- und Wurst vor der Jury bestehen können.

Die Bundesinnung der Lebensmittelgewerbe veranstaltet den Wettbewerb, der bereits zum 25. Mal ausgetragen und von der Lebensmittelakademie und der Wirtschaftskammer Kärnten organisiert wird. Innungsmitglieder und ausländische Erzeuger können daran teilnehmen, sofern die Richtlinien des österreichischen Lebensmittelcodex angewandt werden und in der Kategorie „Bio“ die Bio-Zertifikate vorliegen.

Publikumsverkostung am Dienstagnachmittag
Raimund Plautz, der Innungsmeister der österreichischen Fleischer, der seinen Betrieb in Klagenfurt führt, lädt die Bevölkerung zur Publikumsverkostung ein: am Dienstag, 16. September, von 14 bis 17 Uhr im Fleischkompetenzzentrum in Klagenfurt in der Gabelsbergerstraße/ Ecke Lastenstraße.

Optik, Geruch, Geschmack...
Die Jury unter Oberjuror Fleischermeister Wolfgang Seidl bewertet in der Gruppe 1 Brätwürste wie Extra, Pariser, Käsekrainer, Frankfurter oder Wiener, Knackwürste, Pikantwurst, Leberkäse, Fleischkäse, Weißwurst, Dürre, Burenwurst und ähnliche Wurstwaren. Die Gruppe 2 bilden Fleischwürste wie Schinkenwurst, Göttinger, Mortadella, Braunschweiger... In der Gruppe 3 werden Kochwürste, Pasteten und Rouladen verkostet, in der Gruppe 4 Roh- und Kochpökelwaren bewertet. In Gruppe 5 geht es um die Rohwürste und in Gruppe 6 um essfertige Convenienceprodukte wie Knödel, Suppeneinlagen, Salate, Aufstriche, Hauptgerichte...

Neu sind heuer die Kategorien „Bio“ und „Regional“. Maximal 100  Punkte sind zu erreichen; mit 91 oder mehr Punkten wird der Fleischer mit der Goldmedaille ausgezeichnet.

Spenden edler Fleisch- und Wurstwaren an drei Sozialeinrichtungen
An drei wichtige Institutionen liefern die Fleischer im Zuge des Wettbewerbes Fleischspenden: an das Eggerheim in Klagenfurt, den Sozialmarkt und das SOS-Kinderdorf in Moosburg. 

Drei Spendenempfänger
Jetzt geht‘s um die Wurst: Bewerb der Fleischer
