Jetzt geht‘s um die Wurst: Bewerb der Fleischer

Die Jury unter Oberjuror Fleischermeister Wolfgang Seidl bewertet in der Gruppe 1 Brätwürste wie Extra, Pariser, Käsekrainer, Frankfurter oder Wiener, Knackwürste, Pikantwurst, Leberkäse, Fleischkäse, Weißwurst, Dürre, Burenwurst und ähnliche Wurstwaren. Die Gruppe 2 bilden Fleischwürste wie Schinkenwurst, Göttinger, Mortadella, Braunschweiger... In der Gruppe 3 werden Kochwürste, Pasteten und Rouladen verkostet, in der Gruppe 4 Roh- und Kochpökelwaren bewertet. In Gruppe 5 geht es um die Rohwürste und in Gruppe 6 um essfertige Convenienceprodukte wie Knödel, Suppeneinlagen, Salate, Aufstriche, Hauptgerichte...