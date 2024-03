Unbekannter Raser tötete Fußgängerin und flüchtete

Die 86-Jährige aus St. Georgen an der Gusen wollte am Sonntag gegen 14.30 Uhr gemeinsam mit ihrem Ehemann vom Kraftwerk Abwinden aus die B3 überqueren. Nachdem beide sich vergewissert hatten, dass sich keine Fahrzeuge näherten, gingen sie los. Die Frau befand sich etwa einen Meter vor ihrem Mann, als in der 70-km/h-Zone plötzlich ein Pkw von rechts (aus Richtung Mauthausen kommend) mit hohem Tempo daher gebraust kam.