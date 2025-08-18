So will Supermarkt-Riese Lehrlingszahlen anheben

Vom Reitstall zum Billa plus: Jetzt wird umgebaut

Gschiel ist seit fünf Jahren Vertriebsdirektor. Er hat das Filialnetz punktuell bereinigt, derzeit gibt es 165 Standorte in der Steiermark. Neue werden kaum dazukommen, vielmehr werden bestehende Flächen vergrößert, zuletzt etwa in Hausmannstätten. In wenigen Tagen wird die Billa-plus-Filiale am Grazer Schönaugürtel – einst ein Reitstall, später ein PamPam und ein Merkur – geschlossen und bis Weihnachten modernisiert und erweitert. Neubauten auf bestehenden Flächen sind für Preding und Lieboch geplant.