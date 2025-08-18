Vorteilswelt
Gehälter steigen stark

So will Supermarkt-Riese Lehrlingszahlen anheben

Steiermark
18.08.2025 05:59
Auch junge Konditorinnen werden bei Billa ausgebildet.
Auch junge Konditorinnen werden bei Billa ausgebildet.(Bild: BILLA AG/Winfried Flohner)

Seit zwei Jahren steigen bei Billa in der Steiermark die Lehrlingszahlen, auch heuer sind die Ziele ehrgeizig. Um sie zu erreichen, wird nun das Lehrlingsgehalt deutlich angehoben. Parallel werden einige Filialen erneuert und erweitert, darunter ein bekannter Standort mitten in Graz. 

0 Kommentare

Der Markt wird kleiner: Seit 2005 gibt es um 17 Prozent weniger steirische Lehrlinge, knapp 15.000 waren es im Vorjahr. Auch an Billa ging diese Entwicklung nicht spurlos vorbei: Von 2017 bis 2022 sanken die Lehrlingszahlen in der Steiermark, seitdem sind sie wieder steigend.

„Wir haben aktuell 161 Lehrlinge“, sagt Peter Gschiel, Vertriebsdirektor für die Steiermark und das Südburgenland. Das ambitionierte Ziel für dieses Jahr: 140 Neuaufnahmen. Zehn Lehrberufe werden in der Steiermark angeboten, neben dem Klassiker Einzelhandelskaufmann und -frau etwa auch Bürokaufmann, Lebensmitteltechniker und Konditor.

Zitat Icon

Wenn man Drive hat, steht jungen Menschen bei uns alles offen. 

Billa-Vertriebsdirektor Peter Gschiel

Bild: Billa

Mindestens 120 Euro mehr im Monat
Um für junge Menschen attraktiv zu sein, gibt es neben Prämien und Ausbildungen (Lehre mit Matura, Auslandspraktika) ab 1. September auch mehr Geld: Das monatliche Gehalt steigt um 120 bis 270 Euro. Konkret gibt es künftig im ersten Lehrjahr 1320 Euro, im zweiten 1540 und im dritten 1940 Euro. „Wir haben keine gläserne Decke, man kann rasch Karriere machen“, wirbt Gschiel. Als Marktleiter ist man bei Billa plus für bis zu 150 Mitarbeiter verantwortlich. 

Vom Reitstall zum Billa plus: Jetzt wird umgebaut
Gschiel ist seit fünf Jahren Vertriebsdirektor. Er hat das Filialnetz punktuell bereinigt, derzeit gibt es 165 Standorte in der Steiermark. Neue werden kaum dazukommen, vielmehr werden bestehende Flächen vergrößert, zuletzt etwa in Hausmannstätten. In wenigen Tagen wird die Billa-plus-Filiale am Grazer Schönaugürtel – einst ein Reitstall, später ein PamPam und ein Merkur – geschlossen und bis Weihnachten modernisiert und erweitert. Neubauten auf bestehenden Flächen sind für Preding und Lieboch geplant. 

Die Billa-plus-Filiale am Grazer Schönaugürtel wird umgebaut und erweitert.
Die Billa-plus-Filiale am Grazer Schönaugürtel wird umgebaut und erweitert.(Bild: Jürgen Fuchs)

Noch neu bei Billa ist das System von selbstständigen Kaufleuten. In Bad Gleichenberg und Werndorf gibt es bereits Beispiele, zwei bis drei weitere könnten laut Gschiel folgen. Ebenfalls denkbar sind Billa-Boxen: Das sind kleine Selbstbedienungsfilialen mit flexibleren Öffnungszeiten, die derzeit in Wien und Niederösterreich getestet werden. In der Steiermark werden Standorte geprüft. 

Vorreiterrolle bei Konditoreien 
Eine Vorreiterrolle hat die Steiermark bei Schau-Konditoreien direkt in Billa-Filialen. Die Torten- und Mehlspeisenzubereitung gibt es bereits in Bad Radkersburg, Kindberg und Zeltweg. 

Porträt von Jakob Traby
Jakob Traby
Steiermark

