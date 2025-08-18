So will Supermarkt-Riese Lehrlingszahlen anheben

Seit zwei Jahren steigen bei Billa in der Steiermark die Lehrlingszahlen, auch heuer sind die Ziele ehrgeizig. Um sie zu erreichen, wird nun das Lehrlingsgehalt deutlich angehoben. Parallel werden einige Filialen erneuert und erweitert, darunter ein bekannter Standort mitten in Graz.
Der Markt wird kleiner: Seit 2005 gibt es um 17 Prozent weniger steirische Lehrlinge, knapp 15.000 waren es im Vorjahr. Auch an Billa ging diese Entwicklung nicht spurlos vorbei: Von 2017 bis 2022 sanken die Lehrlingszahlen in der Steiermark, seitdem sind sie wieder steigend.
„Wir haben aktuell 161 Lehrlinge“, sagt Peter Gschiel, Vertriebsdirektor für die Steiermark und das Südburgenland. Das ambitionierte Ziel für dieses Jahr: 140 Neuaufnahmen. Zehn Lehrberufe werden in der Steiermark angeboten, neben dem Klassiker Einzelhandelskaufmann und -frau etwa auch Bürokaufmann, Lebensmitteltechniker und Konditor.
Wenn man Drive hat, steht jungen Menschen bei uns alles offen.
Billa-Vertriebsdirektor Peter Gschiel
Bild: Billa
Mindestens 120 Euro mehr im Monat
Um für junge Menschen attraktiv zu sein, gibt es neben Prämien und Ausbildungen (Lehre mit Matura, Auslandspraktika) ab 1. September auch mehr Geld: Das monatliche Gehalt steigt um 120 bis 270 Euro. Konkret gibt es künftig im ersten Lehrjahr 1320 Euro, im zweiten 1540 und im dritten 1940 Euro. „Wir haben keine gläserne Decke, man kann rasch Karriere machen“, wirbt Gschiel. Als Marktleiter ist man bei Billa plus für bis zu 150 Mitarbeiter verantwortlich.
Vom Reitstall zum Billa plus: Jetzt wird umgebaut
Gschiel ist seit fünf Jahren Vertriebsdirektor. Er hat das Filialnetz punktuell bereinigt, derzeit gibt es 165 Standorte in der Steiermark. Neue werden kaum dazukommen, vielmehr werden bestehende Flächen vergrößert, zuletzt etwa in Hausmannstätten. In wenigen Tagen wird die Billa-plus-Filiale am Grazer Schönaugürtel – einst ein Reitstall, später ein PamPam und ein Merkur – geschlossen und bis Weihnachten modernisiert und erweitert. Neubauten auf bestehenden Flächen sind für Preding und Lieboch geplant.
Noch neu bei Billa ist das System von selbstständigen Kaufleuten. In Bad Gleichenberg und Werndorf gibt es bereits Beispiele, zwei bis drei weitere könnten laut Gschiel folgen. Ebenfalls denkbar sind Billa-Boxen: Das sind kleine Selbstbedienungsfilialen mit flexibleren Öffnungszeiten, die derzeit in Wien und Niederösterreich getestet werden. In der Steiermark werden Standorte geprüft.
Vorreiterrolle bei Konditoreien
Eine Vorreiterrolle hat die Steiermark bei Schau-Konditoreien direkt in Billa-Filialen. Die Torten- und Mehlspeisenzubereitung gibt es bereits in Bad Radkersburg, Kindberg und Zeltweg.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.