Nahversorger in der Veitsch kämpft ums Überleben

Umsatzplus mit vereinten Kräften

Nicht in seiner Funktion als Ortschef, sondern als Privatperson hat Jance mit sieben anderen Bewohnern einst den Lebensmittelhändler am Leben erhalten. Als Verein haften die Mitglieder mit ihrem Privatvermögen, finanziell knapp war’s von Anfang an: „Mit vereinten Kräften haben wir es aber geschafft, zuletzt ein zartes Umsatzplus zu erwirtschaften. Ohne die Mitarbeit des Trägervereins, dessen Mitglieder tagein, tagaus unzählige unbezahlte Arbeitsstunden leisten, wäre es aber nie gegangen“, weiß Jance.