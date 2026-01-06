Neo-Österreicherin Potapova in Brisbane chancenlos

Älteste Spielerin im Hauptfeld der Australian Open

Williams wird nach fünf Jahren ihr Australian-Open-Comeback feiern. Veranstalterangaben zufolge wird die 45-jährige US-Amerikanerin die älteste Teilnehmerin sein, die jemals im Hauptfeld vertreten war. Bisher ist das die Japanerin Kimiko Date, die 2015 mit 44 Jahren in der ersten Runde ausgeschieden ist. Gewonnen hat Williams die Australian Open noch nie. 2003 und 2017 verlor sie jeweils im Finale gegen ihre Schwester Serena.