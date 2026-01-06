Vorteilswelt
Williams-Comeback

Neo-Österreicherin Potapova in Brisbane chancenlos

Tennis
06.01.2026 09:58
Anastasia Potapova
Anastasia Potapova(Bild: AFP/PATRICK HAMILTON)

Tennisprofi Anastasia Potapova hat ihr zweites Spiel als Österreicherin verloren. Die im Dezember eingebürgerte 24-Jährige war am Dienstag in der zweiten Runde des WTA500-Turniers in Brisbane gegen ihre frühere russische Landsfrau Diana Shnaider chancenlos und verlor 1:6, 3:6.

Die Weltranglisten-Erste Aryna Sabalenka fertigte in Brisbane in ihrem ersten Match des Jahres die Spanierin Cristina Bucsa in nur 48 Minuten 6:0, 6:1 ab. Venus Williams startete mit einer Niederlage.

Die 45-jährige Williams unterlag beim Comeback auf der WTA-Tour im neuseeländischen Auckland der Polin Magda Linette mit 4:6, 6:4, 2:6, zeigte aber eine starke Leistung. Mit den Turnieren in Auckland und Hobart bereitet sich die siebenfache Grand-Slam-Siegerin auf die Australian Open vor. Für das erste Grand-Slam-Turnier des Jahres in Melbourne vom 18. Jänner bis 1. Februar hat Williams von den Veranstaltern eine Wildcard erhalten.

Venus Williams
Venus Williams(Bild: AP/Andrew Cornaga)

  Das Spiel in Auckland war Williams‘ erstes Match seit ihrer Erstrundenniederlage bei den US Open im vergangenen August. Viel Lob erhielt die derzeitige Nummer 582 der Welt auch von ihrer zwölf Jahre jüngeren Gegnerin: „Schauen Sie sich das Niveau an, das sie gezeigt hat. Sie hat sich wirklich großartig bewegt“, sagte Linette nach der Partie.

Älteste Spielerin im Hauptfeld der Australian Open
Williams wird nach fünf Jahren ihr Australian-Open-Comeback feiern. Veranstalterangaben zufolge wird die 45-jährige US-Amerikanerin die älteste Teilnehmerin sein, die jemals im Hauptfeld vertreten war. Bisher ist das die Japanerin Kimiko Date, die 2015 mit 44 Jahren in der ersten Runde ausgeschieden ist. Gewonnen hat Williams die Australian Open noch nie. 2003 und 2017 verlor sie jeweils im Finale gegen ihre Schwester Serena.

