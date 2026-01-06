Kalt, kälter, Tirol: Das große Frieren geht weiter

Sechs Tiroler Orte in den Top-10

Aber nun zurück in den Westen: Dort lässt der Frost derzeit besonders seine Muskeln spielen. In den Top-10 der kältesten Orte Österreichs waren am Dienstagmorgen gleich sechs aus Tirol zu finden. Neben Tannheim und Ehrwald auch noch Bichlbach, Seefeld, Schmirn und St. Leonhard im Pitztal.