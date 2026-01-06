Vorteilswelt
Bis zu minus 22 Grad

Kalt, kälter, Tirol: Das große Frieren geht weiter

Tirol
06.01.2026 09:17
Tirol war auch am Dreikönigstag der Kältehotspot Österreichs. Sechs Orte waren in den Top-10.
Tirol war auch am Dreikönigstag der Kältehotspot Österreichs. Sechs Orte waren in den Top-10.(Bild: Hubert Rauth)

„Väterchen Frost“ hat den Westen Österreichs – insbesondere Tirol – weiter fest im Griff: Auch der Dreikönigstag begann mit Temperaturen von bis zu minus 22 Grad. Die ersten beiden Plätze der kältesten Orte Österreichs gingen an Tirol – das Bundesland ist generell in den Top-10 stark vertreten!

Nicht zum ersten Mal war Tannheim im Außerfern der kälteste Ort Tirols und sogar in ganz Österreich. Eisige minus 22 Grad wurden dort Dienstagfrüh gemessen, wie Konstantin Brandes vom Wetterdienst Ubimet gegenüber der „Krone“ schilderte. Auch Platz 2 im landesweiten Kälte-Ranking ging an Tirol. In Ehrwald stand man am Dreikönigstag bei minus 21 Grad auf.

Tannheim in Tirol war am Dreikönigstag mit minus 22 Grad der kälteste Ort Österreichs.
Tannheim in Tirol war am Dreikönigstag mit minus 22 Grad der kälteste Ort Österreichs.(Bild: rado1979 - stock.adobe.com)

Rang drei ging dieses Mal an Oberösterreich. Genauer gesagt an Liebenau-Gugu, das am Montag mit minus 26 Grad noch „Kältesieger“ war. Am Dienstag wurden dort „nur“ minus 21 Grad gemessen.

Sechs Tiroler Orte in den Top-10
Aber nun zurück in den Westen: Dort lässt der Frost derzeit besonders seine Muskeln spielen. In den Top-10 der kältesten Orte Österreichs waren am Dienstagmorgen gleich sechs aus Tirol zu finden. Neben Tannheim und Ehrwald auch noch Bichlbach, Seefeld, Schmirn und St. Leonhard im Pitztal.

Zitat Icon

Die nächsten beiden Nächte werden in Vorarlberg, Tirol und Salzburg noch klirrend kalt mit Werten zwischen minus 10 und minus 20 Grad.

Konstantin Brandes vom Wetterdienst Ubimet

„Generell gab es in ganz Tirol wieder strengen Frost“, so Meteorologe Brandes weiter. Die Höchstwerte lagen überall unter minus zehn Grad. Sogar im Inntal und Unterinntal. In Innsbruck wurden Werte bis minus 14 Grad gemessen, und in Kufstein und Jenbach etwa je minus 13 Grad.

Vorerst wird es im Westen Österreichs auch noch so weitergehen. „Die nächsten beiden Nächte werden in Vorarlberg, Tirol und Salzburg noch klirrend kalt mit Werten zwischen minus 10 und minus 20 Grad“, prognostiziert Brandes.

Schnee am Wochenende in Sicht
Ab dem Wochenende wird es vor allem im westlichen Tirol winterlich, mit rund einem halben Meter Neuschnee auf den Bergen. Die Kombination mit stürmischen Winden lässt die Lawinengefahr aber stark steigen. 

Porträt von Hubert Rauth
Hubert Rauth
Tirol

