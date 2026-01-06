Von Benko bis Strache: Diese Prozesse erwarten uns

Auch Politiker müssen erneut vor Gericht

ÖVP-Klubobmann August Wöginger wird sich im Zuge der Postenschacher-Causa erneut verantworten, nachdem die Diversion im Dezember 2025 aufgehoben wurde. Ihm wird vorgeworfen, 2017 Einfluss auf eine Personalentscheidung im Finanzministerium genommen zu haben. Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache muss sich erneut für den Versuch verantworten, sich eine Lebensversicherungs-Prämie von über 300.000 Euro anzueignen. Sowohl Wöginger als auch Strache bestreiten die Vorwürfe.