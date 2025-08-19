Showdown mit Borkenkäfer und klimafitte Wälder!

Unter dem Motto „In der Zukunft verwurzelt“ öffnen alle zwölf Forstbetriebe der Bundesforste von Ende August bis Anfang September ihre Tore. Rund drei Stunden lang führen Expertinnen und Experten durch die heimischen Wälder – und zeigen, wie man die grüne Lunge Österreichs auf die Herausforderungen von Klimakrise, Schädlingsbefall und Extremwetter vorbereitet.

„100 Jahre Erfahrung helfen uns, mit Weitblick auf das zu reagieren, was vor uns liegt. Wir machen unsere Wälder artenreicher und widerstandsfähiger“, erklärt Forst-Vorstand Andreas Gruber. Vorstandssprecher Georg Schöppl ergänzt: „Unser Jubiläum ist kein Rückblick, sondern ein Auftrag für die Zukunft. Als größter Naturraumbewirtschafter Österreichs ist es unsere Verantwortung, nachhaltig zu handeln.“