Eine solche Alm sucht man anderswo vergeblich

Beim Parkplatz teilt sich der Weg – wir halten uns links und bleiben bis ans Ziel auf der „Mountainbikeroute 361 Kragenjoch“. Ein bequemer Fahrweg schlängelt sich im Wald – abschnittsweise recht knackig – hinauf. Unten folgt er der Rodelbahn, man bleibt immer auf dem guten Fahrweg nach oben.