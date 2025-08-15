Bei der Konstanzer Hütte ist fast alles Patteriol

Der markante Patteriol (3056 m) drückt dieser Wanderung in St. Anton am Arlberg durch das Verwalltal zur Konstanzer Hütte (1691 m) optisch seinen Stempel auf. Die einfache Tour ist auch für Familien bestens geeignet.
Zunächst lassen wir uns mit dem Verwallbus vom Parkplatz ein Stück ins Verwallgebirge chauffieren. Die Fahrt geht vorbei am wundervollen Verwallstausee und endet bei der sogenannten Salzhütte neben dem Talfluss Rosanna. Jetzt beginnt der Fußmarsch.
Ein Fahrweg führt im engen Tal weiter und nun spürbar ansteigend einwärts. Er verlässt den Talboden und schraubt sich dann über einige Serpentinen empor. Wie aus dem Nichts drängt sich vor uns plötzlich eine formschöne Berggestalt formatfüllend ins Bild – der Patteriol mit seinen beiden ausladenden Schultern!
Nach der letzten Serpentine bzw. Kehre öffnet sich im Vordergrund das Verwalltal. Die Route leitet jetzt ein paar Höhenmeter hinunter in den Talboden, bald taucht im Hintergrund auf einer kleinen Anhöhe die Konstanzer Hütte auf.
Es geht in der Folge neben dem Bach gemütlich dahin und zum Schluss in einem letzten Aufschwung empor zur Hütte. Die steht im Prinzip an der Stelle, wo sich das Verwall- in das Fasul- und Schönverwalltal teilt.
Die „Konstanzer“ ist erst rund 35 Jahre alt und daher ziemlich modern. Von hier, mitten im grünen Verwall, genießt man den Blick zurück in die optisch konträren, grauen Lechtaler Alpen. Und südlich oberhalb gibt der Patteriol den Ton an.
Zurück nehmen wir wieder die Zustiegsroute – kleiner Gegenanstieg inklusive. Achtung: auf dem Fahrweg sind zahlreiche ziemlich flotte Stromradler unterwegs.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.