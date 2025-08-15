Bei der Konstanzer Hütte ist fast alles Patteriol

Ein Fahrweg führt im engen Tal weiter und nun spürbar ansteigend einwärts. Er verlässt den Talboden und schraubt sich dann über einige Serpentinen empor. Wie aus dem Nichts drängt sich vor uns plötzlich eine formschöne Berggestalt formatfüllend ins Bild – der Patteriol mit seinen beiden ausladenden Schultern!