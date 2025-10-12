Oma (89) vertrieb gemeinen Öltank-Betrüger

Besuch von der „Öltank-Mafia“

Bei einer rüstigen Pensionistin aus dem Bezirk Lilienfeld freilich geriet einer der Betrüger an das falsche Opfer. Auch dieses hatte einen Anruf bekommen, aber gleich kundgetan, kein Interesse zu haben. Doch plötzlich stand dann in einem Türnitzer Ortsteil doch ein Mitarbeiter vor der Tür der Frau.