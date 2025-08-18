Promi-Pfarrer aus Diözese Gurk feiert 60er

Persönliches Jubiläum für eine der ranghöchsten Priesterpersönlichkeiten der Diözese Gurk: Ordinariatskanzler Jakob Ibounig, Leiter des Diözesangerichts sowie Stadtpfarrer in Ferlach und Pfarrmoderator in Unterloibl, feiert heute seinen 60. Geburtstag.
„Er ist stets um Bewahrung der Tradition bemüht, andererseits auch sehr offen für Veränderung und Weiterentwicklung“, lobte der Rosentaler Pfarrer Ulrich Kogler bereits am Sonntag in seiner Festpredigt den heutigen Jubilar.
Ibounig, 1965 in St. Margareten im Rosental geboren, maturierte 1983 in Tanzenberg. Anschließend studierte er Theologie und Kirchenrecht in Salzburg und an der Päpstlichen Uni Gregoriana in Rom, wo er 1994 promovierte. Bereits während seiner Studienzeit wurde Ibounig 1990 in Rom zum Priester geweiht.
Seit 2010 ist Ibounig Ordinariatskanzler. In dieser Funktion ist er für den inneren Betrieb und die Organisation des Bischöflichen Ordinariates zuständig. Außerdem ist der Rosentaler Mitglied in zahlreichen diözesanen Kommissionen und Gremien. In Anerkennung seiner Leistungen wurde er im Jahr 2011 zum Päpstlichen Ehrenkaplan („Monsignore“) ernannt.
Kommentare
