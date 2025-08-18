Promi-Pfarrer aus Diözese Gurk feiert 60er

Seit 2010 ist Ibounig Ordinariatskanzler. In dieser Funktion ist er für den inneren Betrieb und die Organisation des Bischöflichen Ordinariates zuständig. Außerdem ist der Rosentaler Mitglied in zahlreichen diözesanen Kommissionen und Gremien. In Anerkennung seiner Leistungen wurde er im Jahr 2011 zum Päpstlichen Ehrenkaplan („Monsignore“) ernannt.