Pächter gefunden

Frido-Kordon-Hütte am Stubeck öffnet wieder!

Kärnten
22.10.2025 17:35
Die Frido Kordon Hütte suchte einen Pächter – mit Erfolg.
Die Frido Kordon Hütte suchte einen Pächter – mit Erfolg.(Bild: Elisa Aschbacher)

Nicht lange dauerte die Pächtersuche für die Friede-Kordon-Hütte am Fuße des Stubecks im Liesertal. Zwei Einheimische übernehmen die Bewirtschaftung und sichern somit eine Einkehrmöglichkeit für viele Wanderliebhaber. 

0 Kommentare

Erst im Sommer hat sich das Pächterpaar Inka und Joachim Schmidt von der Alpenvereinshütte am Fuße des Stubecks verabschiedet. Die beiden Pensionisten aus Deutschland, die zuvor in Obervellach die Polinikhütte betrieben hatten, hießen nur ein halbes Jahr ihre Gäste am Stubeck willkommen. 

Frido Kordon Hütte

Notschlafplätze, eine Gaststube mit 50 Sitzplätzen sowie eine Terrasse mit 50 Plätzen sind vorhaben. Auch ein Parkplatz für etwa 30 Pkw ist dabei. Die Hütte ist mit dem Auto und Kleinbussen problemlos erreichbar.

 

Alpenverein begab sich wieder auf Pächtersuche
Weil sich der Alpenverein mit Chef Hans Jury und auch die beiden sich den Betrieb der Hütte anders vorgestellt hatten, wurde der Pachtvertrag aufgelöst. Und so waren die Zuständigen gezwungen, neue Betreiber zu finden. Mit Erfolg. Denn ab kommenden Winter wird Viktoria Steiner-Krasser aus Lieserbrücke die neue Gastgeberin auf der Hütte sein. Mit Unterstützung ihres Partners Karl Preimess (43).

Die Frido Kordon Hütte wird ab 6. Dezember wieder für Gäste geöffnet haben. Neue Gastgeber: ...
Die Frido Kordon Hütte wird ab 6. Dezember wieder für Gäste geöffnet haben. Neue Gastgeber: Viktoria und Karl(Bild: Preimess)

Die 45-Jährige kennt sich in dieser Branche aus: „Ich komme aus der Gastronomie, habe auch auf Hütten gearbeitet“, freut sich die Oberkärntnerin auf ihre neue Aufgabe als Wirtin auf einer Alm im Liesertal. 

Am 6. Dezember geht es los
Viktoria und Karl wollen mit altbürgerlicher Küche ihre Gäste verwöhnen. „Wie man es von einer richtigen Almhütte gewohnt ist – mit einer Brettljause, Schweinsbraten, Germknödel und mehr.“ Mehr als begeistert zeigt sich das Paar von der Lage der Hütte. „Die Infrastruktur ist super! Busse und Autos kommen bis vor die Haustür“, freuen sich die beiden auf den Saisonstart am 6. Dezember.

Loading
Kommentare

Kärnten

