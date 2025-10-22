Frido-Kordon-Hütte am Stubeck öffnet wieder!

Alpenverein begab sich wieder auf Pächtersuche

Weil sich der Alpenverein mit Chef Hans Jury und auch die beiden sich den Betrieb der Hütte anders vorgestellt hatten, wurde der Pachtvertrag aufgelöst. Und so waren die Zuständigen gezwungen, neue Betreiber zu finden. Mit Erfolg. Denn ab kommenden Winter wird Viktoria Steiner-Krasser aus Lieserbrücke die neue Gastgeberin auf der Hütte sein. Mit Unterstützung ihres Partners Karl Preimess (43).