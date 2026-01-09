„Bin ein extrem großer Fan von Österreichs Team“

2011 standen Sie beim 2:1-Heimsieg in einem Test gegen Österreich selbst auf dem Platz. Erinnern Sie sich?

Klar, sehr gut sogar! Alaba und Arnautovic waren bereits damals mit dabei. Alaba ist ein Top-Class-Player, ein echter Leader – wie auch Marko. Doch auch bei euch steht ein Generationswechsel an. Ihr braucht bald neue Stars, neue Leader.