Die Austria hofft auf ihr erstes Erfolgserlebnis

„Nicht wie letzte Saison“

„Ich konnte mit einer Schambeinentzündung nie voll trainieren. Aber mittlerweile fühle ich mich wieder ganz gut“, erzählt er und betont auch, dass sich das neu zusammengewürfelte Team erst finden muss: „Wir sind noch nicht die Einheit, die wir in den letzten Jahren waren. Viele Automatismen funktionieren noch nicht so, wie sie sein sollten.“ Das zeigte sich vor allem bei der defensiven Dreierkette, mit der die Austria in den ersten zwei Spielen agierte. Es ist daher gut möglich, dass Coach Christian Schaider am Sonntag wieder auf die bewährte Vierer-Abwehr setzt.