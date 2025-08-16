Vorteilswelt
Sonntagsmatinee

Die Austria hofft auf ihr erstes Erfolgserlebnis

Salzburg
16.08.2025 18:00
Austrias Marinko Sorda (unten) ist ein Leader auf dem Feld.
Austrias Marinko Sorda (unten) ist ein Leader auf dem Feld.(Bild: GEPA)

Die noch punktlose Austria trifft am Sonntag in der 2. Liga daheim auf Rapid II. Gegen die Wiener wollen die Maxglaner endlich ihre ersten Punkte holen. Anführer Marinko Sorda weiß: „Ein Sieg wäre für unser Gefühl enorm wichtig.“

Zwei Spieltage in der 2. Liga sind absolviert, noch steht die Austria ohne Punkte da. Doch am Sonntag (10.30) im Duell mit Rapid II soll es nicht nur mit erstem Zählbaren, sondern auch gleich mit dem ersten Sieg klappen. „Das wäre für unser Gefühl natürlich enorm wichtig“, hofft Anführer Marinko Sorda auf ein Erfolgserlebnis.

Trainer Christian Schaider hofft auf den ersten Dreier.
Trainer Christian Schaider hofft auf den ersten Dreier.(Bild: Tröster Andreas)

Helfen dabei sollen die zahlreichen Fans, die im Stadion dieses Mal mit Weißwurst und Brezen verwöhnt werden. „Auf unsere Anhänger ist immer Verlass“, so der Mittelfeldspieler, für den die frühe Anstoßzeit etwas Neues ist. „Ich weiß noch nicht ganz, ob uns das entgegen kommt. Aber es muss sich keiner Sorgen machen, dass wir müde sind“, grinst er. Den Gegner aus Wien kann der 29-Jährige nur schwer einschätzen: „Ich kenne die zweite Mannschaft von Rapid kaum, weiß nur, dass sie viele junge, schnelle Spieler in ihren Reihen haben. Da müssen wir mit Zweikampfhärte dagegen halten.“

Sorda selbst läuft seiner Top-Form noch etwas hinterher. Das liegt aber auch daran, dass er in der Vorbereitung von einer Verletzung ausgebremst wurde.

Lesen Sie auch:
Peterka (Mitte) und Co. brauchen einen neuen Trainer.
In der Salzburger Liga
Trainer tritt nach schlechtem Saisonstart zurück
16.08.2025

„Nicht wie letzte Saison“ 
„Ich konnte mit einer Schambeinentzündung nie voll trainieren. Aber mittlerweile fühle ich mich wieder ganz gut“, erzählt er und betont auch, dass sich das neu zusammengewürfelte Team erst finden muss: „Wir sind noch nicht die Einheit, die wir in den letzten Jahren waren. Viele Automatismen funktionieren noch nicht so, wie sie sein sollten.“ Das zeigte sich vor allem bei der defensiven Dreierkette, mit der die Austria in den ersten zwei Spielen agierte. Es ist daher gut möglich, dass Coach Christian Schaider am Sonntag wieder auf die bewährte Vierer-Abwehr setzt.

Folgen Sie uns auf