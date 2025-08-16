Die Austria hofft auf ihr erstes Erfolgserlebnis

Die noch punktlose Austria trifft am Sonntag in der 2. Liga daheim auf Rapid II. Gegen die Wiener wollen die Maxglaner endlich ihre ersten Punkte holen. Anführer Marinko Sorda weiß: „Ein Sieg wäre für unser Gefühl enorm wichtig.“
Zwei Spieltage in der 2. Liga sind absolviert, noch steht die Austria ohne Punkte da. Doch am Sonntag (10.30) im Duell mit Rapid II soll es nicht nur mit erstem Zählbaren, sondern auch gleich mit dem ersten Sieg klappen. „Das wäre für unser Gefühl natürlich enorm wichtig“, hofft Anführer Marinko Sorda auf ein Erfolgserlebnis.
Helfen dabei sollen die zahlreichen Fans, die im Stadion dieses Mal mit Weißwurst und Brezen verwöhnt werden. „Auf unsere Anhänger ist immer Verlass“, so der Mittelfeldspieler, für den die frühe Anstoßzeit etwas Neues ist. „Ich weiß noch nicht ganz, ob uns das entgegen kommt. Aber es muss sich keiner Sorgen machen, dass wir müde sind“, grinst er. Den Gegner aus Wien kann der 29-Jährige nur schwer einschätzen: „Ich kenne die zweite Mannschaft von Rapid kaum, weiß nur, dass sie viele junge, schnelle Spieler in ihren Reihen haben. Da müssen wir mit Zweikampfhärte dagegen halten.“
Sorda selbst läuft seiner Top-Form noch etwas hinterher. Das liegt aber auch daran, dass er in der Vorbereitung von einer Verletzung ausgebremst wurde.
„Nicht wie letzte Saison“
„Ich konnte mit einer Schambeinentzündung nie voll trainieren. Aber mittlerweile fühle ich mich wieder ganz gut“, erzählt er und betont auch, dass sich das neu zusammengewürfelte Team erst finden muss: „Wir sind noch nicht die Einheit, die wir in den letzten Jahren waren. Viele Automatismen funktionieren noch nicht so, wie sie sein sollten.“ Das zeigte sich vor allem bei der defensiven Dreierkette, mit der die Austria in den ersten zwei Spielen agierte. Es ist daher gut möglich, dass Coach Christian Schaider am Sonntag wieder auf die bewährte Vierer-Abwehr setzt.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.