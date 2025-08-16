Trainer tritt nach schlechtem Saisonstart zurück

Die Saison ist gerade einmal drei Spieltage alt und schon gibt es in der Salzburger Liga den ersten Trainerwechsel. Das nominelle Top-Team Bürmoos braucht einen neuen Coach. Ivan Dragicevic trat nach einem schlechten Saisonstart zurück.
Der Serbe übernahm den „Nordstern“ erst zu Beginn der vergangenen Saison und führte das Team auf den fünften Platz. Für heuer hatten sich die Bürmooser viel vorgenommen, wollten erneut ganz oben mitspielen.
Der Saisonstart ging aber komplett in die Hose, nach drei Spielen hat man erst einen Punkt am Konto. Unter anderem gab es ein bitteres 0:6 in Bramberg.
Nach einem persönlichen Gespräch mit Vereinsboss Robert Eckschlager hat sich Dragicevic kurz nach der 1:2-Niederlage in Thalgau für einen Rücktritt entschieden. „Es hat sportliche Gründe und für mich ist es die richtige Entscheidung“, sagte der 43-Jährige.
