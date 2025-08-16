„Big Brother“ | Kleiner Bruder

Kleiner Bruder. Noch mehr Überwachung? Das gefällt nun manchen nicht. Der Innenminister argumentiert, dass allein ja schon die ÖBB aus 15.000 Kameras, die Wiener Linien aus kaum weniger auf ihre Fahrgäste blicken. Regen denn 100 Polizeikameras wirklich auf? Nein, jene, die nichts zu verbergen haben, werden sie beruhigen! Wir leben in Zeiten, wo jeder von uns Unmengen an Daten wissentlich, aber vor allem unwissentlich preisgibt. Da werden wir es nicht nur aushalten, nein, es wird gut sein, wenn die Polizei an neuralgischen öffentlichen Stellen ein Auge auf die Menschen wirft. Das ist nicht der Orwellsche böse „große Bruder“, sondern hoffentlich ein hilfreicher „kleiner Bruder“.