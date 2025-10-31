„Kein Formel-1-Fahrer kann dort überleben!“

Weder Liam Lawson noch Nachfolger Yuki Tsunoda konnten in dieser Formel-1-Saison bislang mit Max Verstappen bei Red Bull mithalten. „Kein Fahrer kann dort überleben“, meint Sergio Perez, der zwischen 2021 und 2024 an der Seite des Niederländers fuhr.
Während seiner Red-Bull-Zeit konnte es Sergio Perez nicht mit Max Verstappen aufnehmen, stand deshalb auch immer wieder in der Kritik. Doch auch seine Nachfolger Liam Lawson und Yuki Tsunoda haben große Probleme. Für Perez steht fest: Nicht einmal Lewis Hamilton oder Charles Leclerc hätten bei Red Bull eine Chance gegen Verstappen.
„Egal, wen du holst, er wird massive Probleme haben. In der Minute, als mein Aus bei Red Bull besiegelt war, dachte ich mir nur: ‘Der arme Kerl, der jetzt hierher kommt‘“, sagt Perez im Interview bei Sky. Bei der Entwicklung des Boliden konzentriert sich Red Bull voll und ganz auf Verstappen. „Es ist ein sehr besonderer Fahrstil. Du musst dich ständig an die Bedürfnisse von Max anpassen – so einfach ist es“, so Perez, der in der nächsten Saison für Cadillac an den Start gehen wird.
Entscheidung vertagt
Übrigens: Im Lichte des anhaltenden WM-Kampfes wurde die Entscheidung über Verstappens Teamkollege in der Saison 2026 und die Besetzung der beiden Racing-Bulls-Cockpits bis zum Saisonende vertagt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.