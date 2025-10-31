„Kein Formel-1-Fahrer kann dort überleben!“

„Egal, wen du holst, er wird massive Probleme haben. In der Minute, als mein Aus bei Red Bull besiegelt war, dachte ich mir nur: ‘Der arme Kerl, der jetzt hierher kommt‘“, sagt Perez im Interview bei Sky. Bei der Entwicklung des Boliden konzentriert sich Red Bull voll und ganz auf Verstappen. „Es ist ein sehr besonderer Fahrstil. Du musst dich ständig an die Bedürfnisse von Max anpassen – so einfach ist es“, so Perez, der in der nächsten Saison für Cadillac an den Start gehen wird.