Copa Libertadores: Die Finalisten stehen fest!

Palmeiras aus Sao Paulo und Flamengo aus Rio de Janeiro bestreiten am 29. November in Lima das Finale der Copa Libertadores. Damit wird das Endspiel des südamerikanischen Pendants zur europäischen Fußball-Champions-League zum vierten Mal in den jüngsten fünf Jahren zu einer rein brasilianischen Angelegenheit.
Seit 2019 haben nur noch Teams aus Brasilien den prestigeträchtigen Bewerb gewonnen. Palmeiras stieg gegen Quito auf, Flamengo gegen Racing Avellaneda aus Argentinien.
Der Sieger des Finales wird mit vier Titeln die erfolgreichste brasilianische Mannschaft in der Geschichte der Copa Libertadores. Rekordsieger ist mit sieben Titeln (zuletzt 1984) der argentinische Klub Independiente.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.