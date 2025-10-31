„Jetzt mit mehr Einsatz!“ Kasper trifft zweimal

„Mit mehr Einsatz“

Die Stimmung bei den Red Wings war freilich weit besser und deren Coach, Todd McLellan, lobte auch den nunmehr dreifachen Saisontorschützen Marco Kasper sehr. „Ich glaube, Marco spielt jetzt mit mehr Einsatz. Er ist ein sehr ehrgeiziger Spieler, der sich selbst unter Druck setzt“, sagte der Trainer. Vielleicht sporne dies Kasper richtig an. „Aber wir zählen auf ihn und vergessen dabei, dass er erst 20 oder 21 Jahre alt ist. Man hätte ihn letztes Jahr für 27 gehalten, so wie er gespielt hat.“