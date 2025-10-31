„Jetzt mit mehr Einsatz!“ Kasper trifft zweimal

Marco Kasper hat mit einem Doppelpack maßgeblich zum 4:3-Sieg der Detroit Red Wings bei den Los Angeles Kings beigetragen.
Der Kärntner scorte am Donnerstag in der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL zum 2:1 (36.) und 3:1 (55.), die Gastgeber schafften durch zweimal Corey Perry noch das 3:3 in der regulären Spielzeit. Die Entscheidung fiel im Shootout. In Minnesota leistete Marco Rossi zwar einen Assist zum 1:0, die Wild unterlagen aber den Pittsburgh Penguins mit 1:4.
Minnesota Wild hält nun bei acht Niederlagen in den vergangenen neun Spielen, der Vorarlberger Rossi erhöhte sein Punktekonto auf elf (zwei Treffer, neun Vorlagen).
„Mit mehr Einsatz“
Die Stimmung bei den Red Wings war freilich weit besser und deren Coach, Todd McLellan, lobte auch den nunmehr dreifachen Saisontorschützen Marco Kasper sehr. „Ich glaube, Marco spielt jetzt mit mehr Einsatz. Er ist ein sehr ehrgeiziger Spieler, der sich selbst unter Druck setzt“, sagte der Trainer. Vielleicht sporne dies Kasper richtig an. „Aber wir zählen auf ihn und vergessen dabei, dass er erst 20 oder 21 Jahre alt ist. Man hätte ihn letztes Jahr für 27 gehalten, so wie er gespielt hat.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.