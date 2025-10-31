Quarterback Lamar Jackson feiert Mega-Comeback

Als erst fünftes Team in der NFL-Geschichte will die Mannschaft von Trainer John Harbaugh nach fünf Niederlagen in den ersten sechs Spielen noch das Play-off erreichen. Die Chancen dafür sind intakt: In der AFC North stehen die Pittsburgh Steelers an der Spitze und auf einem sicheren Play-off-Platz – mit nur einem Sieg mehr als Baltimore.