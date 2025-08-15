Frequency: Dosen werden zu Festival-Münzen

Gelebte Nachhaltigkeit am Frequency-Festival in St. Pölten: Mitten im Trubel können die Besucher Aludosen (ohne Pfandsymbol) einschmelzen und daraus vor Ort eigene Erinnerungsmünzen prägen.
Nicht nur das feierlaunige Partyvolk tummelt sich derzeit entlang der Traisen, auch Bundesministerin Eva-Maria Holzleitner (SPÖ) schaute auf einen Sprung am Frequency-Festival in St. Pölten vorbei. Denn beim Stand der Montanuniversität Leoben wird mit einem mobilen Recycling-Verfahren für Aludosen und PET-Flaschen direkt am Gelände ein starkes Zeichen für gelebte Nachhaltigkeit gesetzt.
Forschung erlebbar machen
Seit dem Vorjahr können hier Festivalbesucher ihre Getränkedosen einschmelzen und zu einem kostbaren Erinnerungsstück verarbeiten – zu selbst geprägten „Frequency-Münzen“. „Die Wissenschaft lebt davon, dass sie auf die Gesellschaft zugeht – und zwar dorthin, wo Menschen ihre Begeisterung teilen. Wenn viele Junge am Festival zusammenkommen, ist das genau der richtige Ort, um ihnen Forschung erlebbar zu machen. Denn wer Wissenschaft mitten ins Leben bringt, öffnet Türen für neue Ideen und für eine nachhaltige Zukunft“, so Holzleitner.
Bei dem Recyclingprojekt handle es sich um innovative Wissenschafts- vermittlung, die junge Menschen dort abholt, wo sie sich treffen – mitten im Festivalgeschehen. Ganz nebenbei warten spannende Einblicke in Konzepte und Technologien rund um die Themen Materialwissenschaft und Umwelttechnik. „Mit unserer Präsenz am Frequency-Festival möchten wir zeigen, wie praxisnahe Wissenschaft und technologische Innovation einer breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden können“, erklärt dazu Peter Moser, Rektor der Montanuniversität Leoben.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.