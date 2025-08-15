Frequency: Dosen werden zu Festival-Münzen

Forschung erlebbar machen

Seit dem Vorjahr können hier Festivalbesucher ihre Getränkedosen einschmelzen und zu einem kostbaren Erinnerungsstück verarbeiten – zu selbst geprägten „Frequency-Münzen“. „Die Wissenschaft lebt davon, dass sie auf die Gesellschaft zugeht – und zwar dorthin, wo Menschen ihre Begeisterung teilen. Wenn viele Junge am Festival zusammenkommen, ist das genau der richtige Ort, um ihnen Forschung erlebbar zu machen. Denn wer Wissenschaft mitten ins Leben bringt, öffnet Türen für neue Ideen und für eine nachhaltige Zukunft“, so Holzleitner.