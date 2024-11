Produktion schwer planbar: Polytec in roten Zahlen

Umsatz gestiegen

Das hohe Niveau der Lohn- und Sachkosten bringt auch die Polytec Group unter Druck, wie das Unternehmen am Donnerstag bekanntgab. Nach drei Quartalen lag der Umsatz des von Hörsching aus agierenden Kunststoffverarbeiters bei 507,1 Millionen Euro, was sogar ein Plus zu den Zahlen von 2023 bedeutet.