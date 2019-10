Ein ganzes Land trauert um Schlagerstar Karel Gott

Karel Gotts letzte Ruhestätte nicht bekannt

Bereits am Freitag hatten knapp 50.000 Fans bis kurz vor Mitternacht im Prager Sophienpalais am aufgebahrten Sarg des Künstlers Abschied nehmen können. Nach Medienberichten wird der Leichnam des Sängers eingeäschert. Die letzte Ruhestätte ist nicht bekannt. Karel Gott war am 1. Oktober im Alter von 80 Jahren gestorben. Er war an Leukämie erkrankt, nachdem er zuvor bereits eine Lymphdrüsenkrebs-Erkrankung besiegt hatte.