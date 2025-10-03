Teamchef: Verhandlungen mit Horner gescheitert

Horner, der nach seinem Aus bei Red Bull auf Jobsuche ist, hat sich selbst beim US-Rennstall gemeldet. „Ja, es stimmt, dass er uns angesprochen hat“, erklärte Komatsu vor dem Großen Preis von Singapur. „Und dann hatte einer unserer Leute ein Sondierungsgespräch. Und das war’s. Es ist nicht weitergegangen. Es ist erledigt.“ Weitere Details wollte der Japaner nicht preisgeben: „Ihr könnt schreiben, was ihr wollt. Ich befeuere diese Geschichte nicht.“