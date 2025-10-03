Nächster Rückschlag für Rapid: Stöger bleibt ruhig

Keine großen Vorwürfe gab es gegen Niklas Hedl – der Goalie patzte bei den ersten beiden Gegentoren, entschärfte aber auch einen Elfmeter. „Dass er bei zwei Toren nicht glücklich ausgeschaut hat, wird er selbst wissen. Das ist ein Teil der Geschichte, aber sicher nicht alles.“ Man dürfe nicht die hohe Qualität von Lech Posen außer Acht lassen, so Stöger. „Das war sicher die beste Mannschaft, gegen die wir in dieser Saison gespielt haben.“ Rapids desaströse Leistung in der ersten Hälfte sei daher auch teilweise auf die Stärke des polnischen Meisters zurückzuführen, ebenso wie auf eigene individuelle Fehler.