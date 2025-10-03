Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Sind okay unterwegs“

Nächster Rückschlag für Rapid: Stöger bleibt ruhig

Europa League
03.10.2025 06:33
Rapid-Trainer Peter Stöger (re.) nimmt seine Männer in Schutz.
Rapid-Trainer Peter Stöger (re.) nimmt seine Männer in Schutz.(Bild: GEPA)

Nach einem erfolgreichen Saisonstart zeigt der Trend bei Rapid mittlerweile nach unten. Auf die Derbyheimniederlage gegen die Austria folgte am Donnerstag mit dem 1:4 zum Auftakt der Ligaphase in der Fußball-Conference-League bei Lech Posen der nächste Rückschlag. Peter Stöger war in den ersten Wochen seiner Amtszeit bemüht, die Erwartungen nicht zu hoch werden zu lassen, nun ist der Trainer damit beschäftigt, keine allzu schlechte Stimmung aufkommen zu lassen.

0 Kommentare

  Stöger weiß, wie schnell das Pendel bei Rapid in die andere Richtung ausschlagen kann. „Die Stimmung kann immer schnell kippen, bei Rapid noch schneller als woanders“, sagte der 59-Jährige auf Canal+. Sein Team ist mittlerweile seit drei Partien sieglos, führt aber vor dem Schlager am Sonntag auswärts gegen Red Bull Salzburg die Bundesliga-Tabelle weiterhin an. „Zwei Spiele sind nicht optimal gelaufen, doch ich denke trotzdem, dass wir soweit okay unterwegs sind. Wir waren im Vorjahr Fünfter, jetzt sind wir Erster. Wenn man denkt, dass das Normalität ist, könnte es kompliziert werden“, mahnte Stöger.

Lesen Sie auch:
Was für ein schlechter Auftritt des SK Rapid zum Conference-League-Start bei Lech Posen …
Debakel zum CoL-Start
Rapid blamiert sich mit Grusel-Kick bei Lech Posen
02.10.2025
Woche zum Vergessen
Dritter Hedl-Patzer bereitet Rapid Kopfschmerzen
02.10.2025
Nach Rapid-Debakel
Horn: „Es war eine katastrophale erste Hälfte!“
02.10.2025

Stöger wünscht sich richtige Einordnung
Einmal mehr bat der Coach um Verständnis und Geduld. „Wir haben eine sehr spannende Mannschaft, aber wir müssen immer alles abrufen. Unsere Mannschaft ist cool zusammengestellt, doch dass es Phasen geben kann, in denen es schwieriger werden kann, ist für mich nichts Außergewöhnliches.“ Einige seiner Kicker seien noch jung und relativ unerfahren. „Wir haben viele talentierte Spieler dazubekommen, die hier die größte Aufgabe ihrer bisherigen Karriere vor sich haben. Deswegen kann ich einordnen, was passiert ist.“

Rapid-Coach Peter Stöger
Rapid-Coach Peter Stöger(Bild: GEPA)

  Keine großen Vorwürfe gab es gegen Niklas Hedl – der Goalie patzte bei den ersten beiden Gegentoren, entschärfte aber auch einen Elfmeter. „Dass er bei zwei Toren nicht glücklich ausgeschaut hat, wird er selbst wissen. Das ist ein Teil der Geschichte, aber sicher nicht alles.“ Man dürfe nicht die hohe Qualität von Lech Posen außer Acht lassen, so Stöger. „Das war sicher die beste Mannschaft, gegen die wir in dieser Saison gespielt haben.“ Rapids desaströse Leistung in der ersten Hälfte sei daher auch teilweise auf die Stärke des polnischen Meisters zurückzuführen, ebenso wie auf eigene individuelle Fehler.

Diese Fehler gilt es nun schnell abzustellen – am besten schon am Sonntag im Auswärtsmatch gegen Salzburg. „Wir müssen jetzt aufwachen und in der Liga zurückkommen“, forderte Abwehrchef Nenad Cvetkovic. Die „Bullen“ würden mit einem Sieg an Rapid vorbeiziehen. In diesem Fall könnten die Hütteldorfer auch vom WAC und von Sturm Graz überholt werden.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Peter Stöger
LechSalzburg
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Familienblutbad in München: Sohn erschießt Vater
234.211 mal gelesen
Ein Brand in einem Münchner Einfamilienhaus hat am Mittwoch einen Großeinsatz von Polizei und ...
Tirol
TV-Köche mühten sich vergeblich: Gasthof schließt
208.693 mal gelesen
Verwaister Gastgarten, verwaiste Gaststuben – so sieht es derzeit beim Ausflugsziel aus.
Wirtschaft
Wer FinanzOnline nicht umstellt, riskiert Strafen
178.357 mal gelesen
Viele Nutzer verwenden beim Login bereits die ID-Austria – dennoch sind nun zahlreiche ...
Innenpolitik
Schumann: „Wir haben keine Pensionen gekürzt“
1365 mal kommentiert
SPÖ-Ministerin Schumann – von der Gewerkschaft in ein Mega-Ressort mit vielen Baustellen und ...
Ausland
Familienblutbad in München: Sohn erschießt Vater
1028 mal kommentiert
Ein Brand in einem Münchner Einfamilienhaus hat am Mittwoch einen Großeinsatz von Polizei und ...
Wirtschaft
Nur 0,2 Prozent! Kaum Inflation in der Schweiz
771 mal kommentiert
In der Schweiz lag die Inflation im September bei nur 0,2 Prozent. Sogar Experten hatten etwas ...
Mehr Europa League
„Sind okay unterwegs“
Nächster Rückschlag für Rapid: Stöger bleibt ruhig
„Sauer“, „Mutlos“
Letsch übt scharfe Kritik am eigenen Team
Europa League
Arnautovic verliert mit Roter Stern beim FC Porto!
Nach Schlager-Patzer
Salzburg verliert auch gegen Olympique Lyon
Sieg in Europa League
Sturm Graz gewinnt daheim gegen kriselnde Rangers

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf