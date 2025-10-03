Erst Hochzeit im Spital, kurz darauf stirbt Stefan

Sein Herzenswunsch, seine große Liebe Elisabeth zu heiraten, konnte noch erfüllt werden. Doch nur wenige Tage später verstarb der Bräutigam nach schwerem Leiden.
Erst vorige Woche wurde geheiratet. Eine schwere Krankheit machte es notwendig, keine Zeit mehr für die Liebe der beiden Brautleute Elisabeth und Stefan Huber aus dem niederösterreichischen Bezirk Neunkirchen zu verschwenden. Doch schon wenige Tage nach der romantischen Hochzeit erlag der junge Bräutigam seinem Leiden.
Die Liebe der beiden war noch relativ frisch – zwei Jahre kannten sich das Paar. Aufgrund seiner Krankheit, die einen stationären Aufenthalt in der Klinik notwendig machte, wurde der Wunsch nach einer Trauung mithilfe des engagierten Pflegeteams kurzerhand auf die Krankenstation des Uniklinikums Neunkirchen verlegt.
Traurige Nachricht: Stefan stirbt kurz nach Hochzeit
Leider ist es nun traurige Gewissheit. Wie am Mittwoch vonseiten der Firma Business Data Solutions in Wiener Neustadt, bei der Stefan als Geschäftsführer tätig war, verlautbart wurde, starb er. „Mit stillem Bedauern nehmen wir Abschied von unserem Geschäftsführer Stefan Huber, der nach langer Krankheit verstorben ist. Er war ein Mensch, der mit Weitsicht, Haltung und großer Menschlichkeit unser Unternehmen nachhaltig geprägt hat“, so die mitfühlenden Worte seiner Kollegenschaft.
„Seine Überzeugungen und sein Vertrauen in Menschen haben uns zu dem gemacht, was es heute ist. Die Geschäftsführung wurde bereits seit längerer Zeit von unserem Führungsteam übernommen – in vollständiger Kontinuität“, heißt es dazu weiter.
Emotionaler Abschied von einem wundervollen Menschen
Und auch der Männergesangsverein St. Egyden, bei dem Stefan Chorleiter war, nimmt auf sehr emotionale Weise Abschied. „Für Stefan war der Männergesangverein weit mehr als nur ein Hobby – es war seine Leidenschaft. Mit großem Engagement und unermüdlichem Einsatz hat er seine Ausbildung vorangetrieben, um sein Wissen und Können in den Chor einzubringen. Wir trauern um einen außergewöhnlichen Chorleiter, leidenschaftlichen Musiker und wertvollen Menschen.“
Wir trauern um einen außergewöhnlichen Chorleiter, einen leidenschaftlichen Musiker und einen wertvollen Menschen.
Männergesangsverein St. Egyden
Auch unzählige Beileidsbekundungen in sozialen Medien bezeugen, welch wunderbarer Mensch, Kollege, Partner und Musikfreund Stefan Huber gewesen sein muss, bei dem das Schicksal so grausam zugeschlagen hat. „Danke für die vielen schönen Stunden, in denen wir einander zugehört und gemeinsam gesungen haben“, lautet nur eines der vielen berührenden Abschiedsworte.
Kommentare
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.