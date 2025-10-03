Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Trauriger Abschied

Erst Hochzeit im Spital, kurz darauf stirbt Stefan

Niederösterreich
03.10.2025 05:45
Noch kurz vor seinem Tod heiratete Stefan Huber im Spital seine große Liebe Elisabeth.
Noch kurz vor seinem Tod heiratete Stefan Huber im Spital seine große Liebe Elisabeth.(Bild: Krone KREATIV/UK Neunkirchen)

Sein Herzenswunsch, seine große Liebe Elisabeth zu heiraten, konnte noch erfüllt werden. Doch nur wenige Tage später verstarb der Bräutigam nach schwerem Leiden. 

0 Kommentare

Erst vorige Woche wurde geheiratet. Eine schwere Krankheit machte es notwendig, keine Zeit mehr für die Liebe der beiden Brautleute Elisabeth und Stefan Huber aus dem niederösterreichischen Bezirk Neunkirchen zu verschwenden. Doch schon wenige Tage nach der romantischen Hochzeit erlag der junge Bräutigam seinem Leiden.

Die Liebe der beiden war noch relativ frisch – zwei Jahre kannten sich das Paar. Aufgrund seiner Krankheit, die einen stationären Aufenthalt in der Klinik notwendig machte, wurde der Wunsch nach einer Trauung mithilfe des engagierten Pflegeteams kurzerhand auf die Krankenstation des Uniklinikums Neunkirchen verlegt.

Lesen Sie auch:
Aus gesundheitlichen Gründen war die Hochzeit nur im Krankenhaus möglich. Diese gestaltete sich ...
Jawort in Klinik
Rührende Hochzeit kurz vor Tod des jungen Mannes
01.10.2025

Traurige Nachricht: Stefan stirbt kurz nach Hochzeit
Leider ist es nun traurige Gewissheit. Wie am Mittwoch vonseiten der Firma Business Data Solutions in Wiener Neustadt, bei der Stefan als Geschäftsführer tätig war, verlautbart wurde, starb er. „Mit stillem Bedauern nehmen wir Abschied von unserem Geschäftsführer Stefan Huber, der nach langer Krankheit verstorben ist. Er war ein Mensch, der mit Weitsicht, Haltung und großer Menschlichkeit unser Unternehmen nachhaltig geprägt hat“, so die mitfühlenden Worte seiner Kollegenschaft.

„Seine Überzeugungen und sein Vertrauen in Menschen haben uns zu dem gemacht, was es heute ist. Die Geschäftsführung wurde bereits seit längerer Zeit von unserem Führungsteam übernommen – in vollständiger Kontinuität“, heißt es dazu weiter.

Emotionaler Abschied von einem wundervollen Menschen
Und auch der Männergesangsverein St. Egyden, bei dem Stefan Chorleiter war, nimmt auf sehr emotionale Weise Abschied. „Für Stefan war der Männergesangverein weit mehr als nur ein Hobby – es war seine Leidenschaft. Mit großem Engagement und unermüdlichem Einsatz hat er seine Ausbildung vorangetrieben, um sein Wissen und Können in den Chor einzubringen. Wir trauern um einen außergewöhnlichen Chorleiter, leidenschaftlichen Musiker und wertvollen Menschen.“

Zitat Icon

Wir trauern um einen außergewöhnlichen Chorleiter, einen leidenschaftlichen Musiker und einen wertvollen Menschen.

Männergesangsverein St. Egyden

Auch unzählige Beileidsbekundungen in sozialen Medien bezeugen, welch wunderbarer Mensch, Kollege, Partner und Musikfreund Stefan Huber gewesen sein muss, bei dem das Schicksal so grausam zugeschlagen hat. „Danke für die vielen schönen Stunden, in denen wir einander zugehört und gemeinsam gesungen haben“, lautet nur eines der vielen berührenden Abschiedsworte. 

Porträt von Doris Seebacher
Doris Seebacher
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

Rund um die Insolvenz des Türschloss-Herstellers Kiekert streiten sich der chinesische ...
„Überrascht“ worden
Kiekert-Eigentümer will jetzt Insolvenz abwenden
Die Lufthansa hat Details zum Wegfall von rund 4000 Arbeitsplätzen bekanntgegeben (Symbolbild).
„Effizienz“ dank KI
Lufthansa streicht die meisten Jobs 2027 und 2028
In Südkorea gibt es bereits einen „Demon Hunter“-Freizeitpark, wo es natürlich auch die ...
Hype um „Dämon“-Film
Ärzte warnen vor TikTok-Challenge mit Nudeln
US-Präsident Donald Trump war auch auf die Stimmen einiger Demokraten angewiesen. Doch der ...
„Shutdown“, aber:
Trump und Kongressmitglieder werden weiter bezahlt
An Bord mehrerer Segelboote sind Webcams angebracht, die die Reise nach Gaza live im Internet ...
Wie reagiert Israel?
Gaza-Hilfsflotte erreichte „Hochrisikozone“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Familienblutbad in München: Sohn erschießt Vater
233.925 mal gelesen
Ein Brand in einem Münchner Einfamilienhaus hat am Mittwoch einen Großeinsatz von Polizei und ...
Tirol
TV-Köche mühten sich vergeblich: Gasthof schließt
208.272 mal gelesen
Verwaister Gastgarten, verwaiste Gaststuben – so sieht es derzeit beim Ausflugsziel aus.
Ausland
Extremwetter hält Italien und Kroatien in Atem
193.910 mal gelesen
Das im Sommer so sehr aufgeheizte Mittelmeer entlädt derzeit seine ganze Kraft mit starken ...
Innenpolitik
Schumann: „Wir haben keine Pensionen gekürzt“
1365 mal kommentiert
SPÖ-Ministerin Schumann – von der Gewerkschaft in ein Mega-Ressort mit vielen Baustellen und ...
Innenpolitik
Hohe Lebensmittelpreise: Erste Konzerne reagieren
1084 mal kommentiert
Die Preise für Lebensmittel gehen weiter durch die Decke.
Ausland
Familienblutbad in München: Sohn erschießt Vater
1028 mal kommentiert
Ein Brand in einem Münchner Einfamilienhaus hat am Mittwoch einen Großeinsatz von Polizei und ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf