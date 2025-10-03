Erst Hochzeit im Spital, kurz darauf stirbt Stefan

Emotionaler Abschied von einem wundervollen Menschen

Und auch der Männergesangsverein St. Egyden, bei dem Stefan Chorleiter war, nimmt auf sehr emotionale Weise Abschied. „Für Stefan war der Männergesangverein weit mehr als nur ein Hobby – es war seine Leidenschaft. Mit großem Engagement und unermüdlichem Einsatz hat er seine Ausbildung vorangetrieben, um sein Wissen und Können in den Chor einzubringen. Wir trauern um einen außergewöhnlichen Chorleiter, leidenschaftlichen Musiker und wertvollen Menschen.“