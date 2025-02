Warum Freiwillige als Bewährungshelfer arbeiten

Während rechtskräftige Verurteilungen von Straftätern tendenziell rückläufig sind, verbucht der in Österreich für Bewährungshilfe zuständige Verein Neustart aktuell einen historischen Höchststand an Klienten – auch in der Steiermark. Wie das zusammenpasst? „Der Anstieg ist nicht mit steigender Kriminalität zu erklären, sondern damit, dass Gerichte Bewährungshilfe offenbar für eine wirksame Maßnahme zur Vermeidung weiterer Straftaten erachten und sie vermehrt anordnen“, erklärt Neustart-Geschäftsführer Alfred Kohlberger.