Arbeiterkammer zog Firma von eigener Baustelle ab

Auftragsvergabe möglichst an Firmen aus Region

Die Gewerkschaft machte gerade mit der Kampagne „Rot-Weiß-Rot Bauen“ und dem Appell für regionales Bauen im Pongau Station. Denn die Situation bleibt schwierig: Die Wirtschaftslage bremst die Investitionsbereitschaft. In der Sub-Firmen-Kette gibt es viele Anbieter aus dem Osten. Zulieferer bieten oft Billigware.