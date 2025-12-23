Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Bewährtes Brauchtum

Christkind im weiten Land liebt Traditionen

Niederösterreich
23.12.2025 06:15
Knapp ein Viertel der Niederösterreicher hat den Christbaum bereits aufgeputzt.
Knapp ein Viertel der Niederösterreicher hat den Christbaum bereits aufgeputzt.(Bild: Roland Holitzky)

In Niederösterreich wird auf bewährtes Brauchtum gesetzt: Ein Fest im Kreise der Familie, mit aufgeputztem Baum, Keksen und Geschenken – die nicht der Weihnachtsmann bringt.

0 Kommentare

Das Christkind klopft bereits leise an die Tür. Noch einmal schlafen, dann ist Heiliger Abend. Strahlende Kinderaugen, verpackte Geschenke, Familien und Freude, die sich am Festtagstisch versammeln. Doch wie verbringen die Niederösterreicher das Fest der Liebe? Immer noch sehr traditionell. Denn für 75 Prozent der Menschen im weiten Land hat Weihnachten eine wichtige Bedeutung (um vier Prozent mehr, als im Österreichdurchschnitt). Ebenso viele wollen auch nicht auf einen Christbaum verzichten. Nur zwölf Prozent messen dem Heiligen Abend nicht viel Beachtung bei. So das Ergebnis einer aktuellen Studie des Markt- und Meinungsforschers Demox Research.

Auch Kekse dürfen zu Weihnachten nicht fehlen.
Auch Kekse dürfen zu Weihnachten nicht fehlen.(Bild: Markus Wenzel)
Bei den Christbaumkugeln wird Glas bevorzugt.
Bei den Christbaumkugeln wird Glas bevorzugt.(Bild: APA/BARBARA GINDL)

Doch wann wird der Christbaum hierzulande traditionell geschmückt? Bei 39 Prozent der Niederösterreicher passiert das am Tag vor Weihnachten – also am 23. Dezember. Immerhin 24 Prozent erledigen den Aufputz bereits zwischen dem 17. und 22. Dezember. Dabei wird vor allem zu Glas- kugeln (78 Prozent) in den Farben Rot, Silber, bunt gemischt oder auch Gold und elektrischer Beleuchtung (65 Prozent) gegriffen. Aber auch gesammelter Schmuck und Süßigkeiten stehen als Baumschmuck hoch im Kurs. Weniger beliebt sind hingegen mittlerweile Wachskerzen (zehn Prozent) oder auch Schleifen (15 Prozent) und Strohsterne (18 Prozent).

Weihnachten mit den Liebsten
Mehr als die Hälfte (56 Prozent) verbringt den Heiligen Abend im Kreis der Familie. Was dabei keinesfalls fehlen darf, sind Kekse. Und bei 67 Prozent der Kinder im weiten Land kommt am 24. Dezember das Christkind und bringt die Geschenke. Nur bei acht Prozent schaut der Weihnachtsmann vorbei. 

Porträt von Petra Weichhart
Petra Weichhart
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

Im deutschen Gießen sind am Montag vier Menschen bei einem Verkehrsunfall verletzt worden.
Verletzte in Gießen
Autos krachten bei Bushaltestelle zusammen
Wie eine riesige Kappe schwebt die Wolke über dem 2175 Meter hohen Berg. 
Naturschauspiel
Wolke schwebt wie Kappe über Berg in Thailand
Einsatz im Ostpazifik
USA greifen erneut angebliches Drogenboot an
Dieser Moment auf einem Coldplay-Konzert ist Managerin Kristin Cabot zum Verhängnis geworden.
„Werde dich finden“
Managerin nach „Kiss-Cam“-Eklat mit Tod bedroht
Brasiliens Präsident Luiz Inacio Lula da Silva ist wegen des Zögerns der EU-Staaten nun der ...
Erhöht Druck auf EU
Mercosur-Deal: Nun droht Brasilien mit Rückzug
Newsletter
Top-3

Gelesen

Sport-Mix
Rainer Schönfelders Tochter schon im Nationalteam
124.114 mal gelesen
Rainer Schönfelder und seine 13-jährige Tochter Samira.
Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
113.488 mal gelesen
Außenpolitik
Putin will neben Ukraine Teile Europas einnehmen
109.571 mal gelesen
Plant Putin trotz Friedensgesprächen schon weitere Eroberungen?
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf