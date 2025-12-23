Christkind im weiten Land liebt Traditionen

In Niederösterreich wird auf bewährtes Brauchtum gesetzt: Ein Fest im Kreise der Familie, mit aufgeputztem Baum, Keksen und Geschenken – die nicht der Weihnachtsmann bringt.
Das Christkind klopft bereits leise an die Tür. Noch einmal schlafen, dann ist Heiliger Abend. Strahlende Kinderaugen, verpackte Geschenke, Familien und Freude, die sich am Festtagstisch versammeln. Doch wie verbringen die Niederösterreicher das Fest der Liebe? Immer noch sehr traditionell. Denn für 75 Prozent der Menschen im weiten Land hat Weihnachten eine wichtige Bedeutung (um vier Prozent mehr, als im Österreichdurchschnitt). Ebenso viele wollen auch nicht auf einen Christbaum verzichten. Nur zwölf Prozent messen dem Heiligen Abend nicht viel Beachtung bei. So das Ergebnis einer aktuellen Studie des Markt- und Meinungsforschers Demox Research.
Doch wann wird der Christbaum hierzulande traditionell geschmückt? Bei 39 Prozent der Niederösterreicher passiert das am Tag vor Weihnachten – also am 23. Dezember. Immerhin 24 Prozent erledigen den Aufputz bereits zwischen dem 17. und 22. Dezember. Dabei wird vor allem zu Glas- kugeln (78 Prozent) in den Farben Rot, Silber, bunt gemischt oder auch Gold und elektrischer Beleuchtung (65 Prozent) gegriffen. Aber auch gesammelter Schmuck und Süßigkeiten stehen als Baumschmuck hoch im Kurs. Weniger beliebt sind hingegen mittlerweile Wachskerzen (zehn Prozent) oder auch Schleifen (15 Prozent) und Strohsterne (18 Prozent).
Weihnachten mit den Liebsten
Mehr als die Hälfte (56 Prozent) verbringt den Heiligen Abend im Kreis der Familie. Was dabei keinesfalls fehlen darf, sind Kekse. Und bei 67 Prozent der Kinder im weiten Land kommt am 24. Dezember das Christkind und bringt die Geschenke. Nur bei acht Prozent schaut der Weihnachtsmann vorbei.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.