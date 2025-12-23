Christkind im weiten Land liebt Traditionen

Das Christkind klopft bereits leise an die Tür. Noch einmal schlafen, dann ist Heiliger Abend. Strahlende Kinderaugen, verpackte Geschenke, Familien und Freude, die sich am Festtagstisch versammeln. Doch wie verbringen die Niederösterreicher das Fest der Liebe? Immer noch sehr traditionell. Denn für 75 Prozent der Menschen im weiten Land hat Weihnachten eine wichtige Bedeutung (um vier Prozent mehr, als im Österreichdurchschnitt). Ebenso viele wollen auch nicht auf einen Christbaum verzichten. Nur zwölf Prozent messen dem Heiligen Abend nicht viel Beachtung bei. So das Ergebnis einer aktuellen Studie des Markt- und Meinungsforschers Demox Research.