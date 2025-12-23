Burn-out und halbes Jahr weg: Erfahrungen in Buch

Arbeitgeber des Buchautors war „erfreut über ,frischen´ Mitarbeiter“

Nach einer Arbeitspause ist sein Brotgeber „eigentlich dankbar über die Abwesenheit“, so Goigner. Denn in der – nicht gar so lange geplanten – Zeit hat „er zu sich gefunden“: „Es war vor allem der richtige Grat zwischen Arbeitseinsatz und einer großen Portion Selbstschutz. Das ergänzt sich mehr als man glaubt. Formuliert habe ich die Thematik in der Art einer positiven Selbsttransformation“, umschreibt er seinen Stil. Das Werk „Danke, liebes Burnout“ ist in der Collectors Edition erschienen – auch in Englisch und im Februar gibt der sprachtalentierte Autor eine spanische Version heraus.