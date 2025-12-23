Burn-out und halbes Jahr weg: Erfahrungen in Buch

Ein halbes Jahr im Krankenstand: Das hätte sich Paul Goigner nie gedacht, als er in seinem stressigen Job in der Versicherungsbranche plötzlich vor seinem Chef „umkippte“. Was folgte, war ein langer Weg zur Besserung, den er hauptsächlich im Modus „Learning-by-(not-)doing“ hinter sich gebracht hat. Die Zeit nutzte er, um ein Buch zu schreiben: „Es ist kein Ratgeber, sondern ein Werk, das Menschen wie mich emotional abholen soll . . . “
Wenn jemand sechs Monate von seiner Arbeitsstelle wegbleiben muss, steckt oft ein Unfall dahinter. Im Fall von Paul Goigner war es ein „grober“ Anlass psychischen Ursprungs: „Auf einmal wurde mir schwarz vor Augen, ich klappte zusammen. Mein Chef holte sofort den Notarzt“, schildert Goigner, der aus Laa an der Thaya im Bezirk Mistelbach stammt.
Ein halbes Jahr Krankenstand – allerdings nicht zum Vergnügen
Als Erstlingsautor hat er in der Folge ein Buch über seine Erfahrungen in diesem besonderen Lebensabschnitt verfasst. Geworden ist eine „direkte, emotionale und für den Leser ermutigende Mixtur“, beschreibt der 52-Jährige, der seit 17 Jahren als Kundenbetreuer einer großen Versicherungsfirma (wieder) arbeitet, sein Werk. Eine wichtige Rolle nehme hier der „innere Dialog“ ein, so der nunmehr im Burgenland wohnende Neo-Autor.
Ich wollte etwas über den Ausfall zu Papier bringen, das über einen ,Ratgeber’ stilistisch hinausgeht und Leser mit vielen Passagen auch emotional abholt.
Neo-Autor Paul Goigner, 52
Arbeitgeber des Buchautors war „erfreut über ,frischen´ Mitarbeiter“
Nach einer Arbeitspause ist sein Brotgeber „eigentlich dankbar über die Abwesenheit“, so Goigner. Denn in der – nicht gar so lange geplanten – Zeit hat „er zu sich gefunden“: „Es war vor allem der richtige Grat zwischen Arbeitseinsatz und einer großen Portion Selbstschutz. Das ergänzt sich mehr als man glaubt. Formuliert habe ich die Thematik in der Art einer positiven Selbsttransformation“, umschreibt er seinen Stil. Das Werk „Danke, liebes Burnout“ ist in der Collectors Edition erschienen – auch in Englisch und im Februar gibt der sprachtalentierte Autor eine spanische Version heraus.
