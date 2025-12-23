Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Pop-up-Schau zum Ende

Eine weitere Trafik in Graz sagt leise Servus

Steiermark
23.12.2025 18:00
Trafikant Mario Tautter (2. v. li.) mit Birgit Johler, Joachim Hainzl und Filmemacher Masoud ...
Trafikant Mario Tautter (2. v. li.) mit Birgit Johler, Joachim Hainzl und Filmemacher Masoud Razavy Pour (links).(Bild: UMJ/J. J. Kucek)

Die Tabak Trafik in der Paulustorgasse 2 schließt am 31. Dezember nach mehr als 120 Jahren. Eine kleine, feine Ausstellung würdigt in ihren letzten Tagen die Verdienste der Institution und ihres Betreibers Mario Tauttner.

0 Kommentare

Eine Trafik war immer weit mehr als nur ein Ort, wo man Zigaretten, Zeitschriften, Briefmarken oder Lottoscheine kaufen konnte. Sie war ein Dreh- und Angelpunkt im sozialen Gefüge eines Bezirks oder einer Straße, ein Treffpunkt für Gespräche, ein bisschen Tratsch und den Austausch von wichtigen Informationen. Und eine Trafik garantierte dem Betreiber ein gesichertes Einkommen. Mittlerweile hat sich viel verändert und der Zahn der Zeit nagt auch an einer Grazer Institution – der Tabak Trafik in der Paulustorgasse 2.

1903 wurde die Trafik erstmals erwähnt
Nach gut 120 Jahren ist am 31. Dezember Schluss. An diesem Tag geht Mario Tauttner, der die Trafik 1996 von seiner Mutter übernommen hat, in Pension. Für die österreichische Monopolverwaltung ist der Standort nicht mehr rentabel. Sang- und klanglos will sich Tauttner jedoch nicht davonstehlen – und in Birgit Johler vom Volkskundemuseum sowie Historiker Joachim Hainzl – bekannt für seine ausufernde Zigarettenpackerl-Sammlung – hat er Partner für einen würdigen Abschied gefunden.

Historisches Zubehör für Raucher aus dem Volkskundemuseum.
Historisches Zubehör für Raucher aus dem Volkskundemuseum.(Bild: UMJ/J. J. Kucek)

Noch bis Jahresende ist in seiner Trafik die Pop-up-Ausstellung „Baba Tabak Trafik“ zu sehen, die vergessene oder vermisste Schachtel-Designs ebenso zeigt wie historisches Raucher-Zubehör und andere Trafik-Erinnerungen. Die Idee zur Schau hatte übrigens Nachbar Masoud Razavy Pour, der Filmemacher zeigt in der Auslage auch einen Film.

Porträt von Michaela Reichart
Michaela Reichart
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Der Ex-Präsident Bill Clinton beim Schwimmen mit Epsteins langjähriger Vertrauter Ghislaine ...
Akten zu Epstein
Trump: „Ich hasse die Bilder von Bill Clinton“
Im deutschen Gießen sind am Montag vier Menschen bei einem Verkehrsunfall verletzt worden.
Verletzte in Gießen
Autos krachten bei Bushaltestelle zusammen
Wie eine riesige Kappe schwebt die Wolke über dem 2175 Meter hohen Berg. 
Naturschauspiel
Wolke schwebt wie Kappe über Berg in Thailand
Einsatz im Ostpazifik
USA greifen erneut angebliches Drogenboot an
Dieser Moment auf einem Coldplay-Konzert ist Managerin Kristin Cabot zum Verhängnis geworden.
„Werde dich finden“
Managerin nach „Kiss-Cam“-Eklat mit Tod bedroht
Newsletter
Top-3

Gelesen

Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
146.005 mal gelesen
Sport-Mix
Rainer Schönfelders Tochter schon im Nationalteam
133.743 mal gelesen
Rainer Schönfelder und seine 13-jährige Tochter Samira.
Außenpolitik
Putin will neben Ukraine Teile Europas einnehmen
114.739 mal gelesen
Plant Putin trotz Friedensgesprächen schon weitere Eroberungen?
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf