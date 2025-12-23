Eine weitere Trafik in Graz sagt leise Servus

Eine Trafik war immer weit mehr als nur ein Ort, wo man Zigaretten, Zeitschriften, Briefmarken oder Lottoscheine kaufen konnte. Sie war ein Dreh- und Angelpunkt im sozialen Gefüge eines Bezirks oder einer Straße, ein Treffpunkt für Gespräche, ein bisschen Tratsch und den Austausch von wichtigen Informationen. Und eine Trafik garantierte dem Betreiber ein gesichertes Einkommen. Mittlerweile hat sich viel verändert und der Zahn der Zeit nagt auch an einer Grazer Institution – der Tabak Trafik in der Paulustorgasse 2.