Klassik-Konzert

Drei Tenöre treten auf die Donaubühne

Niederösterreich
22.12.2025 16:00
Goldenes Mikrofon: Organisator Wolfgang Übl von der Agentur Cayenne, Mikl-Leitner und Herbert ...
Goldenes Mikrofon: Organisator Wolfgang Übl von der Agentur Cayenne, Mikl-Leitner und Herbert Lippert.(Bild: Imre Antal)

Musikgenuss direkt am Strome: „Krone“-Leser kennen die beliebte Konzertreihe. Das Programm für 2026 steht jetzt fest.

Ein goldenes Mikrofon überreichte Kammersänger und Grammy-Preisträger Herbert Lippert kürzlich Johanna Mikl-Leitner als symbolisches Zeichen für die Konzertreihe „Götterklang trifft Donaugold“ und die Bedeutung der Kultur in Niederösterreich. Gleichzeitig wurde das offizielle Plakat für das große Klassik-Konzert „3 Tenöre – The Best of Klassik“ am 25. Juni 2026 um 19.30 Uhr auf der Donaubühne Tulln präsentiert.

Alle Jahre wieder werden auf der Donaubühne Tulln Klassik-Leckerbissen geboten.
Alle Jahre wieder werden auf der Donaubühne Tulln Klassik-Leckerbissen geboten.(Bild: Imre Antal)

„Mit ,Götterklang trifft Donaugold’ setzen wir ein starkes Zeichen, dass Spitzenkultur nicht nur in den Metropolen, sondern ganz sicher auch in unseren Regionen zuhause ist“, erklärte Mikl-Leitner dabei.

Drei große Stimmen
Auftreten werden Arturo Chacón-Cruz, Dmitry Korchak und Herbert Lippert. Das Programm spannt einen Bogen von großer Oper über Operette bis zu weltberühmten Songs und Evergreens. Zu den Höhepunkten zählen unter anderem: „La donna è mobile“, „E lucevan le stelle“, „Granada“, „My Way“ oder „Nessun dorma“. Ein Abend, der Opernliebhaber ebenso begeistert wie Fans großer Melodien und zeitloser Klassiker. Karten sind ab sofort erhältlich.

