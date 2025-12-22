Drei Tenöre treten auf die Donaubühne

Musikgenuss direkt am Strome: „Krone“-Leser kennen die beliebte Konzertreihe. Das Programm für 2026 steht jetzt fest.
Ein goldenes Mikrofon überreichte Kammersänger und Grammy-Preisträger Herbert Lippert kürzlich Johanna Mikl-Leitner als symbolisches Zeichen für die Konzertreihe „Götterklang trifft Donaugold“ und die Bedeutung der Kultur in Niederösterreich. Gleichzeitig wurde das offizielle Plakat für das große Klassik-Konzert „3 Tenöre – The Best of Klassik“ am 25. Juni 2026 um 19.30 Uhr auf der Donaubühne Tulln präsentiert.
„Mit ,Götterklang trifft Donaugold’ setzen wir ein starkes Zeichen, dass Spitzenkultur nicht nur in den Metropolen, sondern ganz sicher auch in unseren Regionen zuhause ist“, erklärte Mikl-Leitner dabei.
Drei große Stimmen
Auftreten werden Arturo Chacón-Cruz, Dmitry Korchak und Herbert Lippert. Das Programm spannt einen Bogen von großer Oper über Operette bis zu weltberühmten Songs und Evergreens. Zu den Höhepunkten zählen unter anderem: „La donna è mobile“, „E lucevan le stelle“, „Granada“, „My Way“ oder „Nessun dorma“. Ein Abend, der Opernliebhaber ebenso begeistert wie Fans großer Melodien und zeitloser Klassiker. Karten sind ab sofort erhältlich.
