Drei Tenöre treten auf die Donaubühne

Drei große Stimmen

Auftreten werden Arturo Chacón-Cruz, Dmitry Korchak und Herbert Lippert. Das Programm spannt einen Bogen von großer Oper über Operette bis zu weltberühmten Songs und Evergreens. Zu den Höhepunkten zählen unter anderem: „La donna è mobile“, „E lucevan le stelle“, „Granada“, „My Way“ oder „Nessun dorma“. Ein Abend, der Opernliebhaber ebenso begeistert wie Fans großer Melodien und zeitloser Klassiker. Karten sind ab sofort erhältlich.

