Musik-Stipendium für Wahl-Salzburger aus Südkorea

Qual der Wahl für die Jury: 14 Bewerber reichten Projekte ein und hofften auf das Jahresstipendium des Landes für Musik. Den Zuschlag bekam ein in Salzburg lebender Südkoreaner.
Die Entscheidung der Jury bestehend aus Daniela Neumayer vom Jazzfestival Saalfelden, der Violistin Mia Zabelka sowie Horst Hofer von der Lungau Big Band fiel einstimmig aus. Der bereits mehrfach ausgezeichnete Komponist Noh SeungJu bekommt die mit 12.000 Euro dotierte Förderung für „Airchive – Die Luft, die sich erinnert“, ein Projekt mit akustischen Raummessungen. Interessierte können sich dabei auch aktiv einbringen.
Landes-Vize und Kulturreferent Stefan Schnöll: „Kulturschaffende können sich so ein Jahr lang auf ihre Projekte konzentrieren. Das gibt der Kunst den nötigen Raum.“
