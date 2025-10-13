Musik-Stipendium für Wahl-Salzburger aus Südkorea

Die Entscheidung der Jury bestehend aus Daniela Neumayer vom Jazzfestival Saalfelden, der Violistin Mia Zabelka sowie Horst Hofer von der Lungau Big Band fiel einstimmig aus. Der bereits mehrfach ausgezeichnete Komponist Noh SeungJu bekommt die mit 12.000 Euro dotierte Förderung für „Airchive – Die Luft, die sich erinnert“, ein Projekt mit akustischen Raummessungen. Interessierte können sich dabei auch aktiv einbringen.