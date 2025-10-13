Welttage erinnern an Lebensrettendes und Kurioses

In ganz Salzburg gibt es 1623 Brandmeldeanlagen in Betrieben. Für private Haushalte besteht keine Pflicht. Aber die Feuerwehr spricht am heutigen Welttag der Rauchmelder eine dringende Empfehlung aus. Nicht vergessen: Rauchmelder sollen mindestens einmal im Jahr getestet werden. Ein Tausch der Geräte soll alle zehn Jahre erfolgen.