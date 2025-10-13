Welttage erinnern an Lebensrettendes und Kurioses

Die Liste der Welttage für teils kuriose Begebenheiten ist lang. Sie reicht vom Tag des Schokoladeneises bis zum Schwiegermutter-Tag in den USA. Die Feuerwehren machen heute, am 13. Oktober, auch in Salzburg auf einen ernsten Hintergrund aufmerksam. Rauchmeldeanlagen können Leben retten. Ein hilfreicher Tipp, auch heute: Gehirntraining!
In ganz Salzburg gibt es 1623 Brandmeldeanlagen in Betrieben. Für private Haushalte besteht keine Pflicht. Aber die Feuerwehr spricht am heutigen Welttag der Rauchmelder eine dringende Empfehlung aus. Nicht vergessen: Rauchmelder sollen mindestens einmal im Jahr getestet werden. Ein Tausch der Geräte soll alle zehn Jahre erfolgen.
Für Altbauten gibt es derzeit keine Verpflichtung. Die Feuerwehr rät aber auch, ältere Gebäude nachzurüsten.
Passend dazu: In den USA wird heute, am Welttag des Gehirntrainings, daran erinnert, die grauen Zellen möglichst in Bewegung zu halten und kognitive Leistungen zu verbessern, um Wichtiges nicht zu vergessen.
Der ebenso am 13. Oktober gefeierte „Tag der Skeptiker“ ist wohl als Mahnung gedacht, den Sinn von Welttagen immer auch zu hinterfragen.
Kommentare
