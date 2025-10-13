Griller brannte: Bewohner verhinderten Schlimmeres
Einsatz in Seeham
Zum Brand eines Gasgrillers kam es am Sonntag in Seeham: Bewohner hatten schon vorm Eintreffen der Feuerwehr Schlimmeres verhindert.
Als die Feuerwehr am Sonntagnachmittag anrückte, war der Brand schon gelöscht. Bewohner hatten richtig reagiert. Die Floriani führten noch Nachlöscharbeiten durch und kontrollierten den Bereich mit einer Wärmebildkamera.
Obwohl ein Teil der Mannschaft noch auf Feuerwehrausflug war, konnten genug Einsatzkräfte ausrücken. 16 Mann mit drei Fahrzeugen waren vor Ort. Verletzt wurde niemand.
