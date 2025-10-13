Schützinger: „Ich will wieder das Feuer entfachen“

Donnerstagabend endete die Trainer-Amtszeit von Andreas Scherer bei Westligist St. Johann. Am Montag beginnt für Johannes Schützinger bereits die neue. „Die Gespräche waren von Anfang an sehr positiv, es hat für mich sofort gepasst“, freut sich der 41-Jährige auf die neue Aufgabe.
Auch Vereinspräsident Josef Klingler ist glücklich: „Er ist ein gestandener Regionalliga-Trainer und sicher die beste Lösung.“
Schützinger, der nach eineinhalb Jahren in die Regionalliga West zurückkehrt, bekommt vom „Präse“ aber Zeit: „Wir können nicht gleich Wunder erwarten, er ist nicht ergebnisgebunden und soll sich erst mal ein Bild machen.“
Der ehemalige Saalfelden-Coach hat sich aber schon einen Plan zurechtgelegt: „Zuletzt hat vielleicht etwas der Elan gefehlt, ich will wieder das Feuer entfachen!“
Vorerst arbeitet Schützinger in einer Doppelfunktion, wird auch weiter im Red Bull Salzburg-Stützpunkt Süd in Lend den Nachwuchs trainieren.
„Bis Mitte November wird es so laufen, dann sehen wir weiter. Überschneidungen gibt es da eigentlich fast keine“, sieht er darin keine große Belastung.
