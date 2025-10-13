Salzburger setzen weniger auf private Autos

Platz zwei für das Bundesland Salzburg und Platz drei für die Landeshauptstadt – zu diesem Ergebnis kommt eine VCÖ-Analyse bei der Anzahl der privaten Pkw. Bei den Bundesländern hat nur Wien weniger, bei den Hauptstädten liegen Wien und Innsbruck vor Salzburg.
Exakt 465 private Autos pro 1000 Menschen – zu diesem Ergebnis kommt der VCÖ bei einer Analyse des Bundeslandes Salzburg. Das ist der zweite Platz nach Wien mit 284 und vor Tirol mit 468. Werden auch betrieblich genutzte Pkw mit einberechnet, steigt die Zahl der Autos in Salzburg auf 573.
Österreichweit hat Waidhofen an der Thaya mit 775 Pkw pro 1000 Personen den höchsten Wert. Spitzenreiter in Salzburg ist der Bezirk Tamsweg mit 647 – der auch das starke Stadt-Land-Gefälle zeigt. Die Stadt Salzburg schlägt mit 383 Privatautos pro 1000 Menschen zu Buche – und reiht sich damit hinter Wien (284) und Innsbruck (333) auf Rang drei ein.
