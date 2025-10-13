Salzburger setzen weniger auf private Autos

Österreichweit hat Waidhofen an der Thaya mit 775 Pkw pro 1000 Personen den höchsten Wert. Spitzenreiter in Salzburg ist der Bezirk Tamsweg mit 647 – der auch das starke Stadt-Land-Gefälle zeigt. Die Stadt Salzburg schlägt mit 383 Privatautos pro 1000 Menschen zu Buche – und reiht sich damit hinter Wien (284) und Innsbruck (333) auf Rang drei ein.