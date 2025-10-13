Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Im Österreichvergleich

Salzburger setzen weniger auf private Autos

Salzburg
13.10.2025 11:15
Symbolbild
Symbolbild(Bild: P. Huber)

Platz zwei für das Bundesland Salzburg und Platz drei für die Landeshauptstadt – zu diesem Ergebnis kommt eine VCÖ-Analyse bei der Anzahl der privaten Pkw. Bei den Bundesländern hat nur Wien weniger, bei den Hauptstädten liegen Wien und Innsbruck vor Salzburg.

0 Kommentare

Exakt 465 private Autos pro 1000 Menschen – zu diesem Ergebnis kommt der VCÖ bei einer Analyse des Bundeslandes Salzburg. Das ist der zweite Platz nach Wien mit 284 und vor Tirol mit 468. Werden auch betrieblich genutzte Pkw mit einberechnet, steigt die Zahl der Autos in Salzburg auf 573.  

Lesen Sie auch:
(Symbolbild)
Verkehrskontrollen
Polizei nimmt bei neun Pkw die Kennzeichen ab
12.10.2025
In einigen Teilen
Stadt Salzburg kämpft mit immer mehr Müllbergen
13.10.2025
Anweisung an Vorstand?
Salzburg AG wegen Strompreisen im Visier der SPÖ
13.10.2025

Österreichweit hat Waidhofen an der Thaya mit 775 Pkw pro 1000 Personen den höchsten Wert. Spitzenreiter in Salzburg ist der Bezirk Tamsweg mit 647 – der auch das starke Stadt-Land-Gefälle zeigt. Die Stadt Salzburg schlägt mit 383 Privatautos pro 1000 Menschen zu Buche – und reiht sich damit hinter Wien (284) und Innsbruck (333) auf Rang drei ein. 

Porträt von Salzburg-Krone
Salzburg-Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Für Über-60-Jährige
Impfungen gegen Gürtelrose ab November gratis
Donald Trump hatte sich zuletzt immer wieder selbst als würdigen Nobelpreisträger ins Spiel ...
Frau erhielt ihn
Friedensnobelpreis: Trump geht trotz Gaza leer aus
Österreichs Flughäfen und Flugplätze bekommen ein neues IT-System, das Reisende aus Drittstaaten ...
Drittstaaten-Reisende
Flughafen Wien bekommt neues IT-System
Jubelnde Palästinenser im Gazastreifen
Gaza-Einigung
„Es bleibt zu hoffen …“: So reagiert Österreich
Erfährt hier US-Präsident Donald Trump von Außenminister Marco Rubio die wichtigste Nachricht ...
„Wir sind sehr nahe“
Hier informiert Minister Trump über Gaza-Einigung
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Das ist die beliebteste Automarke der Österreicher
177.347 mal gelesen
Die Auto-Neuzulassungen legten allein im heurigen September um satte 29 Prozent zu.
Wien
Erste Familie mit 12 Kindern bezieht Sozialhilfe
149.373 mal gelesen
Immer mehr Großfamilien in der Mindestsicherung
Ausland
Braut erwischt Bräutigam mit anderer Frau im Bett
148.009 mal gelesen
Der Bräutigam lag mit einer nahen Verwandten der Braut im Hotelbett. (Symbolbild)
Wien
Erste Familie mit 12 Kindern bezieht Sozialhilfe
2382 mal kommentiert
Immer mehr Großfamilien in der Mindestsicherung
Außenpolitik
Orbán macht jetzt gegen „Kriegspläne“ der EU mobil
1354 mal kommentiert
Viktor Orbán meint, dass die EU „in den Krieg ziehen“ will.
Innenpolitik
Kickl macht Erzbischof Lackner Islamismus-Vorwurf
1007 mal kommentiert
Kickl kritisierte Erzbischof Lackner hart.
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf